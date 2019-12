“Sei un terrone, fai schifo”, Varese: sospesa maestra del nido

07/12/2019 – Maestra d’asilo di Coquio Trevisago, Varese, sospesa dalla professione per sei mesi con l’accusa di maltrattamenti nei confronti di bambini dai pochi mesi ai due anni di età. “Sei proprio un terrone”, “guardati, fai schifo” e, ancora, “piangi che cosi’ ti passa” sono alcune delle frasi riportate dagli inquirenti e rivolte dalla donna ai piccoli. Secondo i carabinieri i maltrattamenti, iniziati nel 2017, sarebbero documentati in almeno venti occasioni. La maestra urlava ed offendeva i piccoli e in alcune occasioni li avrebbe schiaffeggiati e lasciati da soli in preda a crisi di pianto. Le indagini sono partite dalla denuncia dei genitori di un bambino che aveva iniziato ad avere incubi notturni e difficoltà relazionali.

La maestra si appartava con il compagno per avere rapporti sessuali

Ansa riferisce che la donna inoltre si appartava in una stanza con il compagno fatto entrare di nascosto all’asilo nido, lasciando soli i bambini. Le telecamere installate dai carabinieri, su disposizione del pm di Varese, hanno filmato l’uomo mentre entrava nella struttura e si chiudeva in una stanza, nascosta ai bambini, con la donna per consumare rapporti sessuali. – [FONTE]

