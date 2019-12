Sanità. Abuso d’ufficio e falso. Otto indagati all’ospedale San Carlo di Potenza. Anche il direttore generale Massimo Barresi

10/12/2019 – Chiuse le indagini sulla Neonatologia. Coinvolti l’ex direttore R. M., l’ex primario C. G. e S. P.. Otto indagati tra cui Il direttore generale dell’ospedale San Carlo Massimo Barresi, il primario di Pediatria dell’ospedale di Melfi S. De M. e l’ex primario della Neonatologia di Potenza C. G.. Indagati, inoltre, l’ex dg R. M., i dirigenti Antonio Picerno e M. B.. A dare la notizia, stamane, della chiusura delle indagini, il Quotidiano della Basilicata.

Contestati i reati di abuso d’ufficio e falso. Molte delle accuse ruotano intorno alla nomina a vicario dell’ex primario di Neonatologia Camilla Gizzi, di Simona Pesce, compagna del direttore del dipartimento di Ostetricia e Ginecologia del San Carlo. Al centro dell’indagine le denunce di un medico del reparto di Neonatologia, Giulio Strangio.

L’accusa di abuso e falso riguarda gli incarichi che sarebbero stati attribuiti in violazione delle norme sui concorsi e delle procedure previste dai contratti collettivi di lavoro.

Insomma, un “vespaio” di coperture e favori per sostenere avanzamenti di carriere e vantaggi nell’attribuzione di incarichi di primo piano. Almeno questo è quanto avrebbe ravvisato la Procura potentina.

Adesso bisogna aspettare le mosse del pm. Potrebbe chiedere il rinvio a giudizio o meno, dopo aver ascoltato gli indagati e valutato le eventuali memorie difensive. Ci auguriamo che le persone coinvolte riescano a dimostrare la loro estraneità ai fatti. – [FONTE]

