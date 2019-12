Texas. La scuola di Houston ha chiuso fino a gennaio a causa di scoppi di tosse convulsa

19/12/2019 – Uno scoppio di tosse convulsa ha chiuso presto la scuola cattolica di St. Theresa vicino a Memorial Park. I genitori hanno ricevuto una lettera l’11 dicembre che la scuola e l’asilo nido sarebbero stati chiusi fino al 6 gennaio dopo diversi casi confermati.



Secondo una dichiarazione dell’Arcidiocesi di Galveston-Houston, la scuola ha notificato alla comunità il primo caso confermato il 4 dicembre. Il caso è stato immediatamente riferito al Dipartimento dei servizi sanitari dello Stato del Texas per indagare.

L’arcidiocesi ha anche detto che tutti gli studenti di Santa Teresa sono vaccinati e sta lavorando a stretto contatto con il Dipartimento della salute di Houston.

Questa è la dichiarazione completa dell’arcidiocesi:

A causa dell’abbondanza di cautela, la St. Theresa Catholic School vicino a Memorial Park a Houston ha chiuso volontariamente presto per le vacanze di Natale il 12 dicembre a causa di numerosi casi confermati di pertosse o pertosse. La scuola ha notificato alla propria comunità il primo caso confermato il 4 dicembre e il caso è stato immediatamente segnalato al Dipartimento dei servizi sanitari statali del Texas per indagare.

Tutti gli studenti di Santa Teresa sono vaccinati. L’arcidiocesi di Galveston-Houston sta lavorando a stretto contatto con il dipartimento della salute di Houston per garantire che manteniamo il miglior interesse della comunità in prima linea nei nostri sforzi.

Se tu o qualcuno dei tuoi cari che potresti essere stato in contatto con qualcuno della comunità di Santa Teresa mostra i primi sintomi della pertosse, che sono simili a un raffreddore comune, tra cui naso che cola, starnuti, febbre di basso grado e lieve tosse occasionale – contattare immediatamente il medico.

La pertosse può colpire persone di tutte le età, ma può essere molto grave, anche mortale, per i bambini di età inferiore a un anno.

Molti bambini sono infettati da fratelli, genitori o assistenti anziani che potrebbero anche non sapere di avere la malattia.

Nelle sue fasi iniziali, la pertosse sembra essere nient’altro che il comune raffreddore. Mentre si sviluppa, gli attacchi di tosse possono essere così gravi che i pazienti non possono mangiare o dormire normalmente.



Alcuni addirittura si rompono le costole per tossire.

“Sfortunatamente la tosse sta diventando più comune, probabilmente per una serie di ragioni. Forse diminuendo i tassi di vaccinazione o diminuendo l’immunità dai nostri vaccini precedenti, quindi è per questo che stiamo incoraggiando i nostri adulti a vaccinarsi almeno una volta nella loro vita adulta e in realtà incinta le donne sono incoraggiate a ricevere un vaccino contro il tetano e la pertosse nel terzo trimestre di gravidanza “, ha affermato la dott.ssa Tina Ardon con la Mayo Clinic.

I medici affermano che la malattia altamente contagiosa si diffonde attraverso la tosse, lo starnuto o il passare molto tempo vicino a qualcuno. – [Tradotto da fonte]

