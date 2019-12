Truffa, minacce a ispettori e simulazione di corruzione: in manette l’ex Sindaco di Amantea LA RUPA

21/12/2019 – Dall’inchiesta emerge, tra l’altro, come tutto fosse gestito dall’ex primo cittadino di Amantea F. La Rupa, sebbene l’azienda fosse intestata al figlio.



F. La Rupa, insieme al figlio A., è stato arrestato dalla Guardia di Finanza per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode nell’esercizio del commercio, trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio, calunnia e tentata estorsione. Per la procura di Paola, diretta da Pierpaolo Bruni, i due hanno venduto 42mila litri di olio prodotto con pesticidi e fertilizzanti vietati, spacciandolo per biologico. “Un’indagine che parte da un controllo fiscale – ha dichiarato Pietro Autori, comandante della guardia di finanza di Paola – che ha evidenziato l’acquisto di prodotti chimici e fitosanitari, che ha insospettito i militari, perché acquistati da un’azienda che si avvaleva del marchio biologico.

L’olio, commercializzato come falsamente biologico, è stato venduto ad un’azienda pugliese e poi riemesso sul mercato. La fattura di vendita è di circa 150mila euro e il provento della truffa è stato reinvestito nell’acquisto di un complesso immobiliare a Serra d’Aiello, oggi oggetto di procedura fallimentare”. – [FONTE]

