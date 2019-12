Giudice corrotto paga: deve risarcire 16mila euro Intascò una mazzetta per pilotare il contenzioso tributario di un’azienda

29/12/2019 – Mazzette in cambio di verdetti compiacenti. Con quest’accusa furono arrestati tra dicembre 2015 e gennaio 2016 l’avvocato Luigi Vassallo e la commercialista Marina Seregni:



il primo fu colto “con le mani nella marmellata”, come avrebbe detto il pm Antonio Di Pietro ai tempi di Tangentopoli, mentre intascava una bustarella da 5mila euro consegnata dai rappresentanti di una multinazionale, che avevano concordato con la Guardia di finanza la consegna “controllata“ per cogliere sul fatto il legale; la seconda fu ammanettata un paio di mesi dopo, incastrata da alcune telefonate con il collega e dai riscontri effettuati dalle Fiamme Gialle.

I due professionisti erano entrambi giudici tributari nella commissione milanese di primo grado e si occupavano all’epoca di contenziosi con l’Erario. A distanza di quasi quattro anni dall’inchiesta e a patteggiamento di tre anni e tre mesi già passato in giudicato, per Seregni è arrivato anche il verdetto della Corte dei Conti della Lombardia: la settantatreenne monzese è stata condannata a risarcire il danno d’immagine, stimato in 16mila euro, al Ministero dell’Economia (da cui dipendono le commissioni tributarie).

La cifra che Seregni dovrà versare equivale al doppio di quanto incassato come prezzo della corruzione; somma che peraltro la professionista ha già reso in sede di patteggiamento, quale “restituzione integrale del profitto del reato”. Per i giudici contabili, quella somma rappresenta la giusta riparazione alla condotta tenuta dalla commercialista, “riprovevole e produttiva di gravi pregiudizi alla reputazione dell’amministrazione di appartenenza: pregiudizi che, nella specie, si sono concretamente verificati, viste le notevoli ripercussioni che la vicenda ha avuto sui mass media”.

Non è stata fornita, a giudizio del collegio presieduto da Massimo Chirieleison, la prova “di un maggior danno” (la richiesta della Procura era di 80mila euro), considerato che la Seregni ebbe “un ruolo nel complesso marginale nell’ambito di un più ampio panorama corruttivo che ruotava attorno ad altri protagonisti”. A cominciare da Luigi Vassallo, “pizzicato“ in flagrante dagli investigatori e con 267mila euro accumulati in due cassette di sicurezza, con i nomi dei pagatori sopra ogni busta.



In particolare, i pm avevano contestato ai tempi una presunta tangente da 65mila euro versata da Luciano Ballarin, amministratore unico della Swe-co Sistemi srl, che aveva ricevuto dall’Agenzia delle Entrate una contestazione fiscale di circa 14 milioni di euro; la mazzetta sarebbe dovuta servire all’azienda proprio per ottenere un verdetto favorevole dalla commissione tributaria provinciale.

L’inchiesta era nata nell’ottobre 2015 dalla denuncia dei rappresentanti della Dow Europe Gmbh, multinazionale della chimica con una lite in corso col Fisco italiano. I rappresentanti della ditta, contattati da Vassallo, si erano rifiutati di pagare e avevano denunciato l’accaduto, fingendosi però disposti a pagare per mettere in trappola l’avvocato. Che, stando a quanto scritto dal gip Manuela Cannavale, infilava i soldi per la complice Seregni anche nei cesti natalizi: “Perché siccome io ti voglio tanto bene – le diceva intercettato – io per Natale ti voglio portare delle cose gustosissime”. – [FONTE]

