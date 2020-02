Sardine, Santori: “Ritorno in piazza del M5s contro i vitalizi? Lo trovo molto strumentale”. Il 5 stelle Di Stefano: “Il vuoto che avanza”

13/02/2020 – Tornare in piazza contro il ripristino dei vitalizi al Senato “lo trovo strumentale, molto strumentale“.



Il leader delle Sardine, Mattia Santori, commenta così la manifestazione indetta per sabato 15 febbraio del Movimento 5 stelle, dopo che Il Fatto Quotidiano ha svelato che Palazzo Madama è pronto ad annullare la sforbiciata imposta dal ricalcolo su base contributiva in vigore da gennaio 2019 per oltre 700 ex senatori, cancellando il risparmio da 22 milioni di euro all’anno. “Il M5s nel momento in cui il dl sicurezza, ad esempio, ha smantellato tutta una serie di servizi di integrazione, torna a occuparsi di vitalizi: non credo che abbia seguito l’attualità dell’agenda di governo”, ha detto Santori parlando con i giornalisti dopo aver incontrato il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano.

“Dopo aver posato sorridente in foto accanto ai Benetton, si scaglia in difesa dei vitalizi sostenendo che la piazza M5S contro i ricorsi sia “strumentale”. A quando il sostegno alle pensioni d’oro? Il vuoto che avanza“, ha replicato il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano su Twitter, facendo riferimento alla visita delle Sardine a Fabrica e alla foto scattata con Oliviero Toscani e Luciano Benetton.

loading…





Il M5s ha chiesto più volte l’azzeramento per “conflitti d’interesse” della commissione Contenziosa del Senato che ha già pronta la delibera per annullare il taglio dei vitalizi: la camera di consiglio dell’organo interno a Palazzo Madama dovrà pronunciarsi il 20 febbraio. Per questo Luigi Di Maio ha chiesto agli elettori del M5s di scendere in piazza cinque giorni prima per evitare il ripristino dei vitalizi. “Quanto detto dal leader delle Sardine oggi è incomprensibile. È strumentale scendere in piazza contro i vitalizi? Detto proprio da loro che sono nati nelle piazze? Prima vanno a trovare i Benetton, ora ci attaccano su una manifestazione pacifica contro il tentativo di restaurazione della Casta: è chiaro che siamo gli unici a combattere il sistema. Non ci fermiamo”, ha dichiarato Michele Gubitosa, portavoce del M5s alla Camera.

All’incontro con il ministro Provenzano, Santori si è presentato insieme a Massimiliano Perna (portavoce Sicilia), Jasmine Cristallo (portavoce Calabria), Michele Esposito (portavoce Campania) e Isabella Capozzi (portavoce Puglia).



Dopo l’incontro, il leader delle Sardine ha parlato con i giornalisti anche del caso Gregoretti e del possibile voto del Senato domani su Matteo Salvini: “Siamo favorevoli che il Parlamento autorizzi i giudici”, ha risposto Santori. “Quindi che vada a processo e scopriremo quali sono le responsabilità“, ha poi aggiunto. “Non essendo in Parlamento non è una mia scelta, non è uno dei temi al nostro ordine del giorno – aveva detto poco prima Santori – Ma è la punta dell’iceberg di un problema molto più grosso, i decreti sicurezza, di cui non si salva niente“. Il leader delle Sardine ha anche promosso una possibile intesa M5s-Pd alle regionali: “Abbiamo sempre detto, dall’Emilia alla Calabria, ci fa piacere quando c’è un’unità perché dobbiamo riconoscere qual è l’alternativa al populismo sovranista che ci viene presentato dall’altra parte. Quando questo accade è molto più facile sapere chi è l’avversario e chi l’alleato“. Infine un passaggio anche sulla frase di Oliviero Toscani sul Ponte Morandi: “Assolutamente infelice, come abbiamo già detto prendiamo le distanze“. – [Continua su FONTE]

CONTINUA A LEGGERE >>

Ordina subito la tua carta Revolut gratuita.







Dal momento che sei qui….

… abbiamo un piccolo favore da chiedere.

Scegliere di mantenere gratuito l’accesso a un SITO di informazioni come Lonesto.it significa dover contare anche sulla pubblicità: questa è la ragione per cui vedi tanti annunci. Se vuoi contribuire a migliorare il nostro giornale, basta davvero poco. Quindi Se tu e tutti coloro che stanno leggendo questo avviso donaste 5€, potremmo permetterci di far crescere lonesto.it negli anni a venire senza pubblicità.

Se segui Lonesto.it

fai una donazione!

Grazie al tuo contributo, ci aiuterai

a mantenere la nostra indipendenza

Dona oggi, e rimani informato anche domani.

(Donazione Minima 5€):