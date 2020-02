Coronavirus, 51 contagiati e 2 vittime: il bilancio in Italia

22/02/2020 – Il numero dei contagiati da coronavirus in Italia è salito a 51, le vittime sono due. In Lombardia il bilancio dei casi accertati è salito a 39, come ha spiegato in conferenza stampa il presidente della Regione Attilio Fontana, mentre sono 12 i casi registrati in Veneto secondo la Regione.



I casi in Lombardia, come riporta Ansa, si sono “tutti verificati” nella stessa area a sud di Lodi. “Abbiamo avuto un lunghissimo confronto con il Governo e altre Regioni per approfondire l’evoluzione”, ha aggiunto Fontana.

“Abbiamo fatto una serie di proposte per intervenire in queste nuove situazioni. Adesso il Governo si è riunito e dovrebbe comunicarci le sue decisioni” ha dichiarato il presidente.

In Veneto, invece, oltre al 78enne deceduto a Schiavonia gli altri contagiati risiedono nel comune di Vo’ Euganeo eccetto un 67enne di Mira (Venezia), che è stato portato la notte scorsa dall’ospedale di Dolo a Padova, in rianimazione.

Coronavirus, due vittime in Italia

Ieri, ha spiegato l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, “è stata rinvenuta nel proprio domicilio una donna di 77 anni deceduta che aveva tutta una serie di sue patologie. A questa persona post mortem è stato fatto il tampone ed è risultato positivo, ma ad oggi non possiamo dire, visto che manca l’autopsia e altri esami, se è morta a causa del coronavirus o per altre situazioni”.

loading…





La prima vittima italiana per coronavirus, nella tarda serata di venerdì, era stato Adriano Trevisan, 78enne di Vo’ Euganeo. Ex titolare di una piccola impresa edile, aveva tre figli, una delle quali, Vanessa, era stato sindaco di Vo’.

Coronavirus, Italia prima in Europa per casi

Walter Ricciardi, membro del Consiglio Esecutivo dell’Organizzazione mondiale della Sanità, ha dichiarato all’Ansa: “L’Italia si colloca, al momento, al primo posto tra i paesi europei per numero di contagi da nuovo coronavirus SarsCoV2″.

Coronavirus in Italia, quali sono i due focolai

Intanto, nel corso della conferenza stampa l’assessore Gallera ha spiegato che”abbiamo la conferma che l’area del basso lodigiano è centro di un focolaio” poiché “tutte le situazioni di positività hanno o avuto contatti nei giorni 18 e 19 con il pronto soccorso e l’ospedale di Codogno”.

Per quanto riguarda il focolaio in Veneto, come riporta Ansa, sono in corso verifiche da parte dell’amministrazione di Vo’ per scoprire il possibile punto di partenza.

Una delle ipotesi, come ha dichiarato il sindaco Giuliano Martini, ricondurrebbe ad una attività imprenditoriale gestita da cittadini cinesi che avrebbero avuto contatti recenti con il paese d’origine.

Secondo il sindaco, alcune tra queste persone frequentavano occasionalmente due bar, punto di ritrovo, tra gli altri, dei due primi contagiati. Le otto persone coinvolte si trovano in ospedale. – [FONTE]

CONTINUA A LEGGERE >>

Ordina subito la tua carta Revolut gratuita.







Dal momento che sei qui….

… abbiamo un piccolo favore da chiedere.

Scegliere di mantenere gratuito l’accesso a un SITO di informazioni come Lonesto.it significa dover contare anche sulla pubblicità: questa è la ragione per cui vedi tanti annunci. Se vuoi contribuire a migliorare il nostro giornale, basta davvero poco. Quindi Se tu e tutti coloro che stanno leggendo questo avviso donaste 5€, potremmo permetterci di far crescere lonesto.it negli anni a venire senza pubblicità.

Se segui Lonesto.it

fai una donazione!

Grazie al tuo contributo, ci aiuterai

a mantenere la nostra indipendenza

Dona oggi, e rimani informato anche domani.

(Donazione Minima 5€):