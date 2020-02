Bufera al Comune di Palermo, 7 arresti tra cui due consiglieri per corruzione

29/02/2020 – Le intercettazioni mettono a nudo la corruzione. In questo video i dialoghi tra gli indagati nell’inchiesta che ha portato all’arresto di sette persone, due consiglieri comunali, due funzionari comunali, un professionista e due imprenditori. Gli illeciti ruotano attorno a progetti di edilizia privata, autorizzazioni da parte del Comune, incarichi.

Al centro dell’inchiesta tre progetti per la lottizzazione di aree industriali dismesse del Comune di Palermo nelle vie Maltese, Messina Marine e San Lorenzo e per la realizzazione di 350 unità abitative di edilizia sociale residenziale convenzionata e la variante a una concessione edilizia.

A confermare ai magistrati di Palermo l’esistenza di un giro di affari al Comune tra consiglieri comunali, dirigenti, professionisti e imprenditori, tutti finiti ai domiciliari oggi per corruzione, è stato il pentito F. B., imprenditore edile arrestato dai carabinieri per associazione mafiosa il 4 dicembre 2018 nell’inchiesta Cupola 2.0 e ritenuto a capo del mandamento di Misilmeri-Belmonte Mezzagno.

L’ex boss ha raccontato agli inquirenti circostanze e dinamiche interne agli uffici tecnici comunali, riferendo in particolare gli interessi coltivati per anni dai dirigenti comunali Li C. e M. e da un architetto.

