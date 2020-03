Caserta, truffa e corruzione all’ASL, ricette false e farmaci venduti all’estero: 14 arresti tra imprenditori e medici

05/03/2020 – Nuovo terremoto sull’ASL di Caserta. Diciassette le misure cautelare emesse questa mattina ai danni di imprenditori e medici. Le accuse contestate agli indagati sono associazione per delinquere finalizzata al falso, alla corruzione, alla ricettazione e alla truffa aggravata ai danni del sistema sanitario nazionale. A mettere a segno l’operazione i carabinieri del NAS, diretti dal tenente colonnello Vincenzo Maresca.



Caserta, 17 persone nei guai per truffa, corruzione e ricettazione

Si tratta, nel dettaglio, di medici e dipendenti dell’Asl di Caserta e di imprenditori e faccendieri della stessa area. Gli investigatori hanno ricostruito anche voto di scambio per regionali 2015 e comunali Caserta per i fratelli Pasquale e Maddalena Corvino. Lui non eletto al consiglio regionale lei eletta al consiglio comunale.

L’inchiesta, così come riporta il comunicato, è stata coordinata dalla procura di Santa Maria Capua Vetere, guidata da Maria Antonietta Troncone. L’operazione ha portato, in totale, a cinque arresti in carcere, nove ai domiciliari e cinque misure sospensive e interdittive.

loading…





Dalle indagini è inoltre emerso che le fustelle venivano staccate dai farmaci e usate per le ricette che venivano addebitate al Servizio Sanitario Nazionale, in modo da ottenere il rimborso, mentre le confezioni venivano rivendute illecitamente in paesi extraeuropei. Gli inquirenti hanno individuato quattro medici di base compiacenti, uno dei quali nel frattempo deceduto, che in cambio di mazzette o altri beni si erano resi responsabili dei laboratori.

L’ulteriore passaggio della truffa individuato avveniva all’interno dell’Asl di Caserta, dopo la presentazione delle ricette: alcuni dipendenti, anche loro corrotti, non addebitavano alle società le somme che dovevano essere stornate dai rimborsi, sia a favore dei 4 laboratori coinvolti sia per altre strutture private convenzionate. Un dipendente dell’Asl, hanno accertato gli investigatori, si era accordato con Pasquale Piccirillo, titolare di un centro odontoiatrico della provincia di Caserta, per cancellare dai rientri una quota del debito complessivo relativo a prestazioni sanitarie non convenzionate. – [FONTE]

CONTINUA A LEGGERE >>

Ordina subito la tua carta Revolut gratuita.







Dal momento che sei qui….

… abbiamo un piccolo favore da chiedere.

Scegliere di mantenere gratuito l’accesso a un SITO di informazioni come Lonesto.it significa dover contare anche sulla pubblicità: questa è la ragione per cui vedi tanti annunci. Se vuoi contribuire a migliorare il nostro giornale, basta davvero poco. Quindi Se tu e tutti coloro che stanno leggendo questo avviso donaste 5€, potremmo permetterci di far crescere lonesto.it negli anni a venire senza pubblicità.

Se segui Lonesto.it

fai una donazione!

Grazie al tuo contributo, ci aiuterai

a mantenere la nostra indipendenza

Dona oggi, e rimani informato anche domani.

(Donazione Minima 5€):