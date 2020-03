Coronavirus, primi casi di contagio a Cuba: sono 3 turisti italianiArrivati il 9 marzo, alloggiavano in ostello. Ricoverati a L’Avana

12/03/2020 – Il governo di Cuba ha annunciato oggi i primi casi di contagio del coronavirus nell’isola: si tratta di tre turisti italiani attualmente ricoverati nella capitale, L’Avana. Secondo quanto precisato in un comunicato del ministero della Sanità, citato dalla televisione locale, i tre italiani facevano parte di un gruppo di quattro persone arrivate a Cuba il 9 marzo, che avevano preso alloggio in un ostello di Trinidad. Nessuno dei tre contagiati è in pericolo di vita, ha spiegato la stessa fonte, senza fornire indicazioni sull’identità dei tre italiani.

loading…





Si trovano presso l’Istituto di medicina tropicale ‘Pedro Kouri’ a L’Avana. Una nota ministeriale, comunque, ha spiegato che, non appena presentati i primi sintomi, i tre sono stati sottoposti al tampone. Le autorità hanno disposto i controlli sugli spostamenti e i possibili contatti avuti con i turisti positivi. “L’evoluzione dei tre pazienti confermati – conclude il comunicato – è favorevole e nessuno fino ad ora presenta pericoli per la sua vita”.

Nel frattempo, anche in Australia sono stati registrati i primi casi di contagio, tra i quali Tom Hanks e sua moglie. Gli Usa hanno sospeso i viaggi dall’Europa per i prossimi 30 giorni, mentre in Cina continuano a calare le vittime e i contagi da Covid-19. – [Askanews]

CONTINUA A LEGGERE >>

Ordina subito la tua carta Revolut gratuita.







A tutti i nostri lettori in Italia.

Può essere imbarazzante, però, per favore, non ignorare questo messaggio. Il 99% dei nostri lettori non dona, fa finta di niente. Se sei uno dei quei lettori straordinari che ha già donato, ti ringraziamo di cuore. Se donassi solo 5 €, questo sito potrebbe continuare a crescere per anni. Dimostra ai volontari che ti forniscono informazioni affidabili e neutrali che il loro lavoro conta. Se vuoi contribuire a migliorare il nostro Blog, basta davvero poco. Quindi Se tu e tutti coloro che stanno leggendo questo avviso donaste 5€, potremmo permetterci di far crescere lonesto.it negli anni a venire senza pubblicità:

Se segui Lonesto.it

fai una donazione!

Grazie al tuo contributo, ci aiuterai

a mantenere la nostra indipendenza

Dona oggi, e rimani informato anche domani.

(Donazione Minima 5€):