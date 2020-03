Trovata la cura per il Coronavirus: “Sappiamo guarirlo”, annuncio del virologo francese

19/03/2020 – “Sappiamo come guarire dal coronavirus“. Lo ha annunciato Didier Raoult, virologo francese e direttore dell’Istituto Mediterraneo per le infezioni di Marsiglia, ai microfoni di Les Echos. Attraverso l’utilizzo di clorochina, associata a un antibiotico, il luminare avrebbe curato tre quarti dei suoi pazienti, risultati negativi al tampone per Sars-Cov-2 dopo soli 6 giorni.

Il medico ha utilizzato il Plaquenil, nome commerciale del principio attivo che è stato utilizzato nel dopoguerra contro la malaria.

La clorochina, “associata all’assunzione di antibiotici mirati contro la polmonite batterica“, come l’azitromicina, “ha totalmente guarito i pazienti entro una settimana, mentre il 90% dei malati che non hanno assunto i farmaci sono sempre positivi”, ha dichiarato Didier Raoult a Les Echos.

loading…





La notizia non dovrebbe suscitare grande clamore nella comunità scientifica. Già la Cina nel mese di febbraio aveva iniziato a curare i pazienti Covid-19 con il farmaco, senza riscontrare effetti avversi nella terapia.

Come riporta il sito dell’Istituto Superiore di Sanità, “l’idea di usare la clorochina contro il coronavirus della Sars fu lanciata da Andrea Savarino“, ora ricercatore dell’Iss, “nel 2003 attraverso la rivista scientifica Lancet Infectious Diseases. L’ipotesi si basava su un’analisi della letteratura da cui si evinceva un effetto antivirale ad ampio spettro della clorochina”.

La teoria del medico italiano teneva inoltre conto delle proprietà benefiche del farmaco sul sistema immunitario, che hanno portato all’inserimento della clorochina nelle terapie per l’artrite reumatoide.

L’Aifa, Agenzia Italiana del Farmaco, per favorire l’accesso precoce alle terapie e facilitare gli studi clinici sull’efficacia e la sicurezza delle nuove terapie per il trattamento del Covid-19, ha inserito a carico del Servizio sanitario nazionale l’uso off label di clorochina e idrossiclorochina. Il provvedimento è apparso anche in Gazzetta Ufficiale.

Un’altra cura per questa malattia, il Tocilizumab, è in fase di sperimentazione anche in Italia. – [FONTE]

CONTINUA A LEGGERE >>

Ordina subito la tua carta Revolut gratuita.



Covid-19, l’Oms lancia raccolta fondi

Si chiama Solidarity response fund. Come donare: Per donare al Solidarity Response Fund, potete andare sul sito http://who.int e cliccare sul bottone arancione “Donate” in cima alla pagina.

Oppure attraverso il canale Facebook.



A tutti i nostri lettori in Italia.

Può essere imbarazzante, però, per favore, non ignorare questo messaggio. Il 99% dei nostri lettori non dona, fa finta di niente. Se sei uno dei quei lettori straordinari che ha già donato, ti ringraziamo di cuore. Se donassi solo 5 €, questo sito potrebbe continuare a crescere per anni. Dimostra ai volontari che ti forniscono informazioni affidabili e neutrali che il loro lavoro conta. Se vuoi contribuire a migliorare il nostro Blog, basta davvero poco. Quindi Se tu e tutti coloro che stanno leggendo questo avviso donaste 5€, potremmo permetterci di far crescere lonesto.it negli anni a venire senza pubblicità:

Se segui Lonesto.it

fai una donazione!

Grazie al tuo contributo, ci aiuterai

a mantenere la nostra indipendenza

Dona oggi, e rimani informato anche domani.

(Donazione Minima 5€):