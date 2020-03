Maxi evasione fiscale a Brescia: arrestato ex consigliere della Lega

20/03/2020 – Tra le 22 persone finite in manette nell’ambito dell’inchiesta su un’associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale c’è anche l’ex consigliere del comune di Brescia A. B.. L’imprenditore e politico – è stato seduto tra i banchi della Loggia, tra le fila dei leghisti, dal 2008 al 2013 – si trova ora agli arresti domiciliari.

Al momento non si conosce il capo d’accusa per il quale, martedì mattina, è stata seguita la misura cautelare nei confronti del 48enne. B. si era candidato anche alle amministrative del 2018, ma nella lista di Fratelli d’Italia che appoggiava Paola Vilardi.

loading…





L’indagine – condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura di Brescia – ha portato ad individuare una vera e propria ‘fabbrica’ dedicata all’evasione fiscale e coinvolge – a vario titolo – un centinaio di persone: imprenditori, commercialisti, avvocati, ma pure un monsignore 90enne di Matera. il religioso avrebbe favorito il tentativo di aprire un conto allo Ior sul quale depositare i soldi guadagnati illecitamente dal sodalizio ed è indagato in stato di libertà.

In tutto gli inquirenti hanno portato alla luce un giro di false operazioni (fatture inesistenti e crediti fiscali fittizi) per mezzo miliardo di euro. Affari illeciti che hanno consentito al sodalizio di guadagnare ben 80 milioni di euro. – [Bresciatoday.it]

