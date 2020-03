Quanti morti in Italia ogni anno? Ecco di cosa si muore di più

22/03/2020 – Spaventa il bollettino della Protezione Civile sull’epidemia di coronavirus in Italia: al momento della scrittura i morti di Covid-19 nel nostro Paese è di poco superiore ai 3.400, più della Cina dove tutto è iniziato. Di fronte a un bilancio dei contagi e quello delle vittime che continua a salire, è abbastanza normale essere assaliti dal panico. Ma vi siete chiesti quante persone muoiono in Italia ogni anno (di influenza, infezioni, ma non solo) e quali sono le cause principali di morte?

Se per un attimo andiamo oltre le notizie apprese dai talk show, telegiornali, siti di informazione, blog e social network e consultiamo le statistiche ISTAT, scopriamo dati che offrono spunti molto interessanti.

Quanti morti in Italia nel 2019? Più decessi che nascite

Osservando gli Indicatori Demografici ISTAT relativi al 2019, al 1° gennaio 2020 il numero di residenti in Italia è pari a 60 milioni 317mila. La popolazione residente nel nostro Paese è in calo da 5 anni consecutivi (116mila in meno su base annua).

Allo stesso tempo è aumentato il divario tra nascite e decessi. Per 647mila morti totali in Italia nel 2019, ci sono stati 435mila bambini nati vivi. In pratica per 100 persone morte sono nati solo 67 bambini (mentre 10 anni fa il rapporto era 100:96). Nel 2019 abbiamo toccato il livello più basso di ricambio naturale dal 1918. Secondo le statistiche, si è alzata anche l’età media degli italiani, che è di 45,7 anni.

Il calo della popolazione si concentra soprattutto al Sud Italia (-6,3 per mille) e in misura minore nelle regioni del Centro (-2,2 per mille). Al contrario, rileva l’ISTAT, al Nord prosegue il trend di crescita (+1,4 per mille).



Di cosa si muore di più in Italia?

Guardando nel dettaglio le tabelle ISTAT sulla mortalità e le cause principali di decesso in Italia (gli ultimi dati aggiornati disponibili sono relativi al 2017, su un totale di morti pari a 650,614) scopriamo che il boom di decessi è legato a malattie del sistema circolatorio. Tra ischemie, infarti, malattie del cuore e cerebrovascolari muoiono più di 230mila persone all’anno. In seconda posizione troviamo i tumori, che causano la morte di 180mila persone.

Arriviamo ora all’influenza e alla polmonite. I dati ISTAT ci dicono che su un totale di più di 53.000 morti a causa di malattie del sistema respiratorio nel 2017, 663 decessi sono dovuti a complicazioni da influenza (per lo più in soggetti dai 75 anni in poi) e 13.516 sono legati alla polmonite.

Le statistiche sulle cause di morte costituiscono la principale fonte statistica per definire lo stato di salute di una popolazione e per rispondere alle esigenze di programmazione sanitaria di un Paese.

Principali cause di morte in Italia

Sulla base dei dati ISTAT estratti il 20 marzo 2020 possiamo quindi stilare una classifica di quelle che sono le più diffuse cause di decessi nel nostro Paese. I numeri tengono conto delle morti in tutto il territorio nazionale e di tutte le età. – [FONTE]

Per maggiori dettagli si può consultare qui la tabella ufficiale.

Malattie del sistema circolatorio: 232.992 Tumori: 180.085 Malattie del sistema respiratorio: 53.372 Malattie del sistema nervoso/degli organi di senso (Parkinson, Alzheimer…): 30.672 Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (diabete): 29.519 Disturbi psichici e comportamentali: 24.406 Malattie dell’apparato digerente: 23.261 Cause esterne di traumatismo e avvelenamento (suicidi, omicidi, incidenti stradali…): 20565 Cause mal definite e risultati anomali: 14.257 Malattie infettive e parassitarie: 14.070 Malattie dell’apparato genitourinario: 12.017 Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (es: artrite): 3.651 Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitari: 3.272 Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo: 1.413 Malformazioni congenite ed anomalie cromosomiche: 1.399 Condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale: 801 Complicazioni della gravidanza e del parto: 16

