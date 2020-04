Coronavirus Roma, morto il poliziotto Giorgio Guastamacchia, 52 anni: era nella scorta del Premier Conte

04/04/2020 – Si è spento nella scorse ore a Roma, presso il policlinico di Tor Vergata, il Sostituto Commissario della Polizia di Stato Giorgio Guastamacchia di 52 anni, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. L’agente è morto in seguito alle complicazioni di una polmonite da Coronavirus e lascia due figli e la moglie.

Guastamacchia aveva fatto parte della scorta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il poliziotto si era ammalato a metà marzo. Nelle settimane precedenti il suo ricovero non aveva avuto contatti diretti con Conte, né aveva viaggiato sull’auto del premier.

Il Capo della Polizia ha espresso sentimenti di cordoglio e di vicinanza ai familiari attorno ai quali si stringe la grande famiglia della Polizia di Stato.

Coronavirus: a Napoli morto un agente della Polizia Municipale

Giuseppe Esposito, luogotenente della polizia municipale di Napoli, è morto per coronavirus. A darne notizia, il sindaco, Luigi de Magistris, porgendo in una nota le condoglianze alla moglie e ai figli.

L’uomo, 33 anni di servizio, di cui gli ultimi 22 in forza all’Unità operativa rimozione auto, aveva contratto il Covid 19 in un ospedale di Bergamo dove a febbraio si era recato per sostenere un lieve intervento al ginocchio e la riabilitazione connessa.

Ieri, venerdì 3 aprile il corpo è giunto a Napoli da Bergamo ed è stato accolto dal Comando in via Santa Maria del Pianto a sirene spiegate come segno di omaggio. (Fonti Ansa, AdnKronos e Agi)

