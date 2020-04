Coronavirus. Blangiardo (Istat): nel 2019 a marzo 15mila morti per polmoniti varie

05/04/2020 – A marzo 2019 i morti per polmoniti varie sono stati 15 mila, e quindi sono morte più persone per malattie respiratorie di quest’anno per Coronavirus. Lo spiega il presidente Istat, Gian Carlo Blangiardo, in un’intervista ad ‘Avvenire’. ”Stiamo collaborando intensamente con il ministero della Salute per costruire indagini sul campo che ci aiutino a vedere la parte sommersa dell’iceberg Covid”, spiega Blangiardo.

Quindi, sottolinea il presidente dell’Istat, studieremo gli asintomatici e i paucisintomatici ”insomma quel popolo invisibile dei malati che si curano da soli, o che non sanno neanche di aver contratto il virus. Stiamo costruendo un’indagine, ma la procedura sarà diversa da quella tradizionale. Si trattarerà di cogliere un campione molto ampio e rappresentativo della popolazione italiana, che sarà analizzato con procedure sanitarie: tamponi, esami del sangue, ecc. Cerchiamo di capire anche il cosiddetto effetto gregge”.

Fate attenzione alle affermazioni di Walter Ricciardi (OMS) NEL VIDEO. Conferenza stampa del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli e del consulente scientifico Walter Ricciardi sull’emergenza coronavirus / Roma, 25 febbraio 2020 (ore 12.00).



Covid-19, l’Oms lancia raccolta fondi

Si chiama Solidarity response fund. Come donare: Per donare al Solidarity Response Fund, potete andare sul sito http://who.int e cliccare sul bottone arancione “Donate” in cima alla pagina.

Oppure attraverso il canale Facebook.



