Aprire una startup senza rischi: il GoWebinar con Gianluca Stamerra

Torna l’appuntamento con i GoWebinar, gli eventi gratuiti di formazione ideati da GoDaddy per promuovere la cultura digitale e aiutare le imprese e i nuovi imprenditori a utilizzare al meglio tutti i nuovi strumenti che il web mette oggi a disposizione.

Il secondo GoWebinar è fissato il 14 aprile e vedrà l’intervento di Gianluca Stamerra, Regional Director di GoDaddy Italia, Spagna e Francia che affronterà un argomento tanto delicato quanto discusso: come ridurre il rischio di aprire una startup.

Molte delle nuove imprese che cercano oggi di sfondare sul mercato, infatti, non arrivano purtroppo al primo anno di attività. Per assicurarsi di non entrare a far parte di questo gruppo e allo stesso tempo superare le paure iniziali di fare impresa, bisogna adottare una strategia d’azione mirata e pianificata.

Gianluca, grazie alla sua esperienza come visiting professor presso l’Università Autonoma di Madrid dove tiene la cattedra di Strategia di Marketing per Startup, fornirà informazioni e suggerimenti utili per ridurre i rischi legati all’apertura di una nuova impresa.

Nel corso dell’intervento verranno toccate diverse tematiche fondamentali che ogni startupper dovrebbe sempre tenere in considerazione. Si partirà dal valore dell’idea e dal timore di raccontarla, così da capire come valorizzarla e presentarla a meglio, passando per quegli strumenti utili per affinare il progetto. Oltre a questi verranno poi toccati altri argomenti specifici che bisogna affrontare concretamente quando si apre una nuova startup: il patto tra soci e la divisione delle equity e le varie possibilità e modelli di finanziamento per una startup.

Per seguire questo GoWebinar basterà collegarsi al blog di GoDaddy, dove verrà pubblicata una pagina per vedere gratuitamente l’intervento senza bisogno di registrazione.

Con queste iniziative di formazione GoDaddy, il provider di domini con più utenti al mondo, vuole aiutare gli imprenditori italiani a trovare il loro punto di svolta e portare il proprio business ad un nuovo livello. Per restare aggiornati sui prossimi appuntamento con i GoWebinar e sulle ultime novità è possibile seguire i profili social e il blog di GoDaddy.

