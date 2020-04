Conte: “Salvini e Meloni irresponsabili, mentono sull’attivazione del Mes”

10/04/2020 – Il premier contro le parole “false e irresponsabili” delle opposizioni. “Il Mes esiste dal 2012, non è stato istituito ieri o attivato la scorsa notte come falsamente e irresponsabilmente è stato dichiarato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Questo governo non lavora col favore delle tenebre: guarda in faccia gli italiani e parla con chiarezza”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. L’Italia ritiene il Mes totalmente inadeguato, non ha bisogno del Mes, prosegue il premier.



“Sul Mes in Italia si è levato dibattito legittimo e vivace: ritengo un segno di sana democrazia che un intero Paese ne discuta. Importante che questo dibattito si sviluppi con chiarezza e senza falsità. Devo fare precisazioni: il Mes esiste dal 2012, non è stato attivato la scorsa notte come falsamente dichiarato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Lo stanno ripetendo da ore e non è così. Questo governo non lavora col favore delle tenebre, lavora con chiarezza a tutti gli italiani. L’Eurogruppo non ha firmato nulla. Su richiesta di alcuni Stati membri, non dell’Italia, l’Eurogruppo ha lavorato a questa proposta che non è ancora stata completata: linea di credito collegata al Mes totalmente nuova rispetto alle linee di credito esistenti e diversamente regolate. Terza cosa: l’lItalia non ha firmato alcuna attivazione del Mes, non ha bisogno del Mes. Perchè non ha bisogno? Perchè lo ritiene strumento inadeguato e inadatto rispetto a questa emergenza. Sin dall’inizio ho chiarito a tutti i leader: non ne abbiamo bisogno e non è adeguato. Lotteremo con forza per avere gli Eurobond: la risposta comune o è ambiziosa o non lo è“.

loading…





Screditano Conte e l’Italia: tutte le bufale di Meloni e Salvini

L’Olanda rinuncia alle condizioni rigide per l’uso del Fondo salva-Stati, tuttavia ottiene di vincolare i fondi solo per le spese sanitarie. L’Italia ha quindi messo da parte le richieste di «un Mes senza condizionalità», accettando la proposta franco-tedesca che prevede condizioni minime. Italia e la Francia possono quindi scorgere degli spiragli per lavorare sugli strumenti per emettere debito comune, nonostante Angela Merkel ieri sia stata chiara durante una videoconferenza con i gruppi parlamentari della Cdu-Csu ha escluso l’ipotesi di eurobond, stesso paletto fissato anche dal parlamento olandese. Il “fronte del Sud” ha ottenuto un capitolo che chiede di mettere più soldi nel bilancio dell’Unione europea, ovvero il tema verso il quale Germania e gli altri Paesi del Nord (leggasi Olanda) erano più ostiche. «Il prossimo bilancio – si legge nel testo di compromesso – giocherà un ruolo centrale nella ripresa economica. Dovrà riflettere l’impatto di questa crisi e la dimensione delle sfide che abbiamo davanti».

Cosa fa l’Europa

Come riporta La Stampa ci sarà un via libera al meccanismo anti-disoccupazione “Sure” (100 miliardi di prestiti ai governi) e al fondo dell’emergenza della Banca europea per gli investimenti (200 miliardi per le imprese). Per quanto riguarda il Mes (oltre 200 miliardi), si è deciso che le linee di credito precauzionali «saranno aperte a tutti gli Stati» in una misura pari al 2% del loro Pil. Gli Stati potranno usarle soltanto per finanziare i costi sanitari, diretti e indiretti. Ma non per le altre spese socio-economiche indirettamente legate all’emergenza.



Fake news

Tuttavia per motivi puramente propagandistici e elettorali Matteo Salvini, segretario della Lega e Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia continuano a diffondere fake news. Le tesi portate avanti dai due volti principali della destra sovranista italiana sono sempre le stesse: l’Europa non ci aiuta (nonostante i fondi elargiti al nostro Paese per difendersi dall’emergenza sanitaria causata dalla pandemia del Coronavirus), “governo servo di Bruxelles”, qui si apre una seconda parentesi: questo governo ha tantissimi limiti, è senza dubbio criticabilissimo su molti fronti, tuttavia in questo caso non si può non dare atto che l’argomentazione sovranista faccia acqua da tutte le parti. L’ultima e principale fake news diffusa dai social media manager (perché di questo si tratta), di Meloni e Salvini, è quella dell’Italia che firma il Mes e che a breve verrà commissariata. Non solo abbiamo già visto i limiti di questa menzogna, ma il commissariamento avverrebbe solo in determinati casi.

CONTINUA A LEGGERE >>



Covid-19, l’Oms lancia raccolta fondi

Si chiama Solidarity response fund. Come donare: Per donare al Solidarity Response Fund, potete andare sul sito http://who.int e cliccare sul bottone arancione “Donate” in cima alla pagina.

Oppure attraverso il canale Facebook.



A tutti i nostri lettori in Italia.

Può essere imbarazzante, però, per favore, non ignorare questo messaggio. Il 99% dei nostri lettori non dona, fa finta di niente. Se sei uno dei quei lettori straordinari che ha già donato, ti ringraziamo di cuore. Se donassi solo 5 €, questo sito potrebbe continuare a crescere per anni. Dimostra ai volontari che ti forniscono informazioni affidabili e neutrali che il loro lavoro conta. Se vuoi contribuire a migliorare il nostro Blog, basta davvero poco. Quindi Se tu e tutti coloro che stanno leggendo questo avviso donaste 5€, potremmo permetterci di far crescere lonesto.it negli anni a venire senza pubblicità:

Se segui Lonesto.it

fai una donazione!

Grazie al tuo contributo, ci aiuterai

a mantenere la nostra indipendenza

Dona oggi, e rimani informato anche domani.

(Donazione Minima 5€):