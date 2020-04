Immagini girate in una RSA di Milano: anziani lasciati morire senza ossigeno e stanze non sanificate [VIDEO]

11/04/2020 – Anziani ricoverati messi a contatto con altri ospiti positivi e poi lasciati morire nei loro letti, lontani dai propri cari. Un servizio di Piazzapulita, in onda su La7, mostra alcune immagini girate dal personale sanitario all’interno di una residenza per anziani di Milano. Il video mostra persone lasciate nei loro letti, a volte senza ossigeno. E stanze abbandonate per giorni senza sanificazione.

Nella provincia di Bergamo, sono 600 i morti da coronavirus nelle case di riposo. La Fondazione San’Andrea, a Clusone ne conta 53, moltissimi i contagiati, tra i quali anche gli operatori sanitari. Si sono trovati a coprire interi turni con i pochi, se non assenti, dispositivi di protezione che avevano a disposizione. Lo stesso è accaduto anche al Centro Don Gnocchi di Milano, dove 18 sanitari hanno sporto denuncia contro la struttura. Quasi tutti sono risultati positivi al coronavirus. Nel Video il racconto di Salvatore Gulisano e Micaela Farrocco servizio di LA7:

Covid-19, l’Oms lancia raccolta fondi

Si chiama Solidarity response fund. Come donare: Per donare al Solidarity Response Fund, potete andare sul sito http://who.int e cliccare sul bottone arancione “Donate” in cima alla pagina.

Oppure attraverso il canale Facebook.



