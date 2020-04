Coronavirus, Arcuri: “Stiamo pensando a produzione statale di mascherine”

11/04/2020 – E’ quanto ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri nel corso di una conferenza stampa in merito all’approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale. “E’ giusto che anche lo Stato svolga un ruolo più proattivo per fronteggiare l’emergenza e ci stiamo pensando. Magari per un tempo non infinito anche lo Stato potrà mettersi a produrre questa munizione tanto utile in questa guerra”, ha detto. “Stiamo anche ragionando su qual è il prezzo giusto a cui le mascherine debbano essere vendute – ha aggiunto -. Stiamo anche pensando se, come in una guerra, questo prezzo non debba essere in qualche misura predeterminato”.

Se ne sono accorti finalmente…qualcosa si muove..sappiamo benissimo che i “privati” ne approfittano sempre.. o gonfiando le fatture o inventandosene di tutti i colori pur di truffare lo stato…con le decine di milioni di mascherine ordinate chissà dove all’estero…. e con le truffe che la GdF …ha smascherato in questi giorni..si sarebbero buttati milioni di euro..se la truffe avessero avuto seguito..quindi ringraziamo le forze dell’ordine per questo..ma con tutti questi milioni …non potrebbero essere destinati alle ASL territoriali con maggiore utenza nelle varie regioni italiane…per una organzzazione aziendale anche sul piano produttivo….acquistando macchinari industriali..per la produzione di mascherine e altro materiale sanitario da dsitribuire capillarmente su tutto il territorio nazionale, anzichè comprarle un tanto al chilo che la distribuzione non è sufficente neanche per gli ospedali!

Covid-19, l’Oms lancia raccolta fondi

Si chiama Solidarity response fund. Come donare: Per donare al Solidarity Response Fund, potete andare sul sito http://who.int e cliccare sul bottone arancione “Donate” in cima alla pagina.

