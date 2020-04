Puglia. Sanità al Sud, lo scandalo dell’Ospedale di Mottola

14/04/2020 – Nell’Italia in emergenza per il Coronavirus a Mottola vicino Taranto, c’è un Ospedale nuovo che è praticamente chiuso. Danilo Lupo(LA7) è andato a scoprirlo. Ha raccontato le vicissitudini dell’ “Umberto I”, una struttura enorme e nuovissima che, com’è noto, è inutilizzata da sempre.

Il giornalista, che nelle scorse puntate si è occupato anche degli ospedali di Copertino e del “Sud Salento”, tra giovedì e venerdì scorso è stato tra Mottola e Taranto, dove ha intervistato il sindaco Giampiero Barulli e il dottor Fernando Sogari, primario del reparto di Medicina del “Santissima Annunziata” di Taranto.

Si è parlato di un possibile utilizzo della struttura per l’emergenza coronavirus, ma anche a proposito dell’esigenza di dotare la nostra provincia di un centro oncologico pubblico. Lupo, munito di telecamera nascosta, ha visitato i sei piani dell’ “Umberto I” in compagnia del sindaco, incontrando pochi operatori sanitari e osservando le attrezzature da vicino.

loading…





Tutto ciò ha provocaTo i commenti indignati degli ospiti in studio Pierangelo Buttafuoco e Domenico Iannaccone, ma soprattutto del viceministro alla Sanità Pierpaolo Sileri.

Tuttavia, non è la prima volta che l’ospedale di Mottola balza agli onori della cronaca nazionale, infatti anche nel 2011 il programma di Raidue “L’ultima parola”, condotto da Gianluigi Paragone, parlò diffusamente dell’ “Umberto I” con gli ospiti Peter Gomez e Maurizio Gasparri.

Stamattina, il sindaco Barulli, che con La7 ha parlato dell’ospedale come “vergogna italiana”, è intervenuto a proposito del servizio di “Non è l’arena”: Mettiamo da parte simboli e bandiere e lottiamo insieme, cittadini e forze politiche, per un diverso destino di questa struttura». – Fonte Youtube, ViviWebTV

CONTINUA A LEGGERE >>

Servizo Video di LA7. (Giampiero Barulli, il Sindaco di Mottola:”E’ una vergogna italiana!”):



Covid-19, l’Oms lancia raccolta fondi

Si chiama Solidarity response fund. Come donare: Per donare al Solidarity Response Fund, potete andare sul sito http://who.int e cliccare sul bottone arancione “Donate” in cima alla pagina.

Oppure attraverso il canale Facebook.



A tutti i nostri lettori in Italia.

Può essere imbarazzante, però, per favore, non ignorare questo messaggio. Il 99% dei nostri lettori non dona, fa finta di niente. Se sei uno dei quei lettori straordinari che ha già donato, ti ringraziamo di cuore. Se donassi solo 5 €, questo sito potrebbe continuare a crescere per anni. Dimostra ai volontari che ti forniscono informazioni affidabili e neutrali che il loro lavoro conta. Se vuoi contribuire a migliorare il nostro Blog, basta davvero poco. Quindi Se tu e tutti coloro che stanno leggendo questo avviso donaste 5€, potremmo permetterci di far crescere lonesto.it negli anni a venire senza pubblicità:

Se segui Lonesto.it

fai una donazione!

Grazie al tuo contributo, ci aiuterai

a mantenere la nostra indipendenza

Dona oggi, e rimani informato anche domani.

(Donazione Minima 5€):