Niente effetto Covid-19, a Roma a marzo gli stessi morti del marzo 2019

14/04/2020 – I decessi totali nel mese di marzo 2020 nel comune di Roma non si discostano molto da quelli di marzo 2019. I dati del Campidoglio, di cui l’Agi ha preso visione, parlano chiaro: nel marzo 2020 a Roma sono morte 2.753 persone. Nel marzo 2019 furono 2.721, nel marzo 2018 2.783, nel marzo 2017 2.569, nel marzo 2016 2.621, nel marzo 2015 2.778.

loading…





La capitale d’Italia non sembra quindi avere molte vittime derivanti dall’emergenza coronavirus, anche se va tenuto conto che nel mese di marzo 2020 sono praticamente scomparsi i morti a causa di incidenti stradali e sul lavoro. I dati Istat danno una situazione molto peggiore nei comuni del centronord. Nelle prime 4 settimane di marzo 2020 i decessi totali hanno registrato un’impennata rispetto all’analogo periodo del 2019 a Bergamo (+385,4%), Cremona (+298,7%), Piacenza (+311,3%), Pesaro (+263,6%), Lodi (+202,3%). Milano, nelle prime quattro settimane di marzo, ha avuto un incremento della mortalita’ del 41%. – [AGI.IT]

CONTINUA A LEGGERE >>

VIDEO CORRELATI:



Covid-19, l’Oms lancia raccolta fondi

Si chiama Solidarity response fund. Come donare: Per donare al Solidarity Response Fund, potete andare sul sito http://who.int e cliccare sul bottone arancione “Donate” in cima alla pagina.

Oppure attraverso il canale Facebook.



A tutti i nostri lettori in Italia.

Può essere imbarazzante, però, per favore, non ignorare questo messaggio. Il 99% dei nostri lettori non dona, fa finta di niente. Se sei uno dei quei lettori straordinari che ha già donato, ti ringraziamo di cuore. Se donassi solo 5 €, questo sito potrebbe continuare a crescere per anni. Dimostra ai volontari che ti forniscono informazioni affidabili e neutrali che il loro lavoro conta. Se vuoi contribuire a migliorare il nostro Blog, basta davvero poco. Quindi Se tu e tutti coloro che stanno leggendo questo avviso donaste 5€, potremmo permetterci di far crescere lonesto.it negli anni a venire senza pubblicità:

Se segui Lonesto.it

fai una donazione!

Grazie al tuo contributo, ci aiuterai

a mantenere la nostra indipendenza

Dona oggi, e rimani informato anche domani.

(Donazione Minima 5€):