Coronavirus, Arcuri: “In Lombardia 5 volte i morti civili della seconda guerra mondiale”

18/04/2020 – “Tra l’11 giugno 1940 e il 1 maggio 1945 a Milano sono morti sotto i bombardamenti della seconda guerra mondiale 2 mila civili, in 5 anni; in due mesi in Lombardia per il coronavirus sono morte 11.851 civili, 5 volte di più. Un riferimento numerico clamoroso. Oltre alla solidarietà che dobbiamo ai lombardi e alla consapevolezza della gravità dell’emergenza in quelle terre, dobbiamo anche sapere che stiamo vivendo una grande tragedia, non l’abbiamo ancora sconfitta”, dice il commissario all’emergenza Domenico Arcuri.

“Nell’ultima settimana abbiamo consegnato alle regioni 25,5 milioni di mascherine, una media di 3,6 al giorno. Le Regioni hanno a ieri uno stock di 39,1 milioni di mascherine. Dall’inizio abbiamo distribuito 109 milioni di mascherine. Ormai le regioni stanno precostituendosi gli strumenti per gestire in modo flessibile ed efficace la distribuzione di questi dispositivi”, ha detto il commissario straordinario all’emergenza nel punto stampa in Protezione Civile.

“Inoltre – ha aggiunto – abbiamo distribuito e installato 3.720 ventilatori, 992 in una settimana. E c’è stata una massiccia distribuzione di tamponi, 280mila al giorno nell’ultima settimana. Le regioni hanno iniziato a utilizzare di più questo strumento”.

Arcuri parla poi della app per il tracciamento. “E’ a titolo gratuito, e l’installazione sarà solo volontaria. Nessuno sarà obbligato a installarla, ma ovviamente ci aspettiamo che un numero molto alto di cittadini collabori. Gli esperti che hanno contribuito a supportare questo processo ci dicono che almeno il 75% della popolazione dovrebbe installarla”.

La app comunque “garantirà completamente l’anonimato, in ossequi alle normative nazionali e comunitarie, non ci sarà nessuna finalità diversa da quelle per le quali è stata progettata. Userà bluetooth e non la geolocalizzazione”.

Covid-19, l’Oms lancia raccolta fondi

Si chiama Solidarity response fund. Come donare: Per donare al Solidarity Response Fund, potete andare sul sito http://who.int e cliccare sul bottone arancione “Donate” in cima alla pagina.

