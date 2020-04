“In Germania l’epidemia è sotto controllo”. Da agosto Berlino produrrà 50 milioni di mascherine a settimana

19/04/2020 – “Le misure fin qui adottate hanno avuto successo e l’esplosione del contagio è attualmente governabile”. Lo ha detto il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, in conferenza stampa.

“Sono 80 mila i guariti dal coronavirus in Germania”, dove il sistema sanitario nazionale “non è mai stato finora sotto stress”, ha sottolineato Spahn, evidenziando che nel confronto su scala internazionale la Germania ha retto “bene”. Tra i motivi, la circostanza che “il sistema sanitario è complessivamente in buono stato” e che ci sia un’ampia capacità di posti di terapia intensiva.

Il ministro ha affermato di essere in contatto con i colleghi dell’Italia, della Francia e della Spagna, e che si valuterà quanto aiuto si potrà ancora offrire nelle prossime settimane a questi Paesi. L’ “impressione” è che si potrà rispondere alle richieste di aiuto, ha aggiunto. La Germania ha già accolto pazienti gravi, affetti da coronavirus, dall’Italia e dalla Francia.

Quanto al futuro, il ministro ha annunciato che la Germania produrrà 50 milioni di

mascherine protettive ogni settimana a partire da agosto, per contrastare la diffusione del coronavirus. Dalla metà di agosto ogni settimana saranno prodotti 10 milioni di modelli FFP2 e 40 milioni di mascherine chirurgiche.

Berlino conta di fare rapidi progressi anche sul fronte del vaccino. A breve inizieranno in Germania i test di un possibile vaccino contro il coronavirus: lo ha annunciato Klaus Cichutek, presidente del Paul Ehrlich Institut, ossia l’ente tedesco per le biomedicine, in conferenza stampa insieme al ministro Spahn. “Complessivamente nel mondo sono iniziati quattro percorsi di test clinici per un vaccino”, ha detto Cichutek, spiegando che presso prenderà via un test anche nella Repubblica federale. “Non è che ci vuole molto tempo ad avere un permesso, ci vuole molto tempo per sviluppare una sostanza che sia efficace e anche sostenibile”, ha spiegato il capo dell’Ehrlich Institut. – [FONTE]



La cancelliera tedesca, in conferenza stampa, ha spiegato perché il suo Paese ridurrà molto lentamente le misure di lockdown, nonostante il numero di morti da Covid-19 in Germania sia di molto inferiore a quello registrato in altri stati europei come Italia, Francia e Spagna. Sono 3.850 – dati del 16 aprile 2020 – i deceduti a causa del nuovo coronavirus in territorio tedesco. Per gli esperti la differenza si deve anche al sistema di tracciamento dei casi positivi da parte della sanità tedesca, che ha effettuato fin dall’inizio dell’epidemia un numero di tamponi molto elevato. Questo ha permesso di interrompere tempestivamente le catene di contagio. Il 9 aprile, stando a quanto riportava Reuters, la Germania aveva già effettuato 1.3 milioni di tamponi contro gli 807.000 effettuati in Italia a partire dal 21 febbraio scorso e fino alla data in oggetto. In Germania alcuni negozi riapriranno a partire dalla prossima settimana, mentre le scuole ripartiranno il prossimo 4 maggio. . .Angela Merkel, una laurea in fisica e un dottorato in chimica quantistica, riferendosi ai numeri del suo Paese ha parlato di un “successo intermedio fragile” e ha illustrato con un modello matematico perché è importante che la curva dei contagi resti più piatta possibile nel lungo periodo. La sua spiegazione, sui social, è stata definita come una tra le più chiare ascoltate finora.

Covid-19, l’Oms lancia raccolta fondi

Si chiama Solidarity response fund. Come donare: Per donare al Solidarity Response Fund, potete andare sul sito http://who.int e cliccare sul bottone arancione “Donate” in cima alla pagina.

