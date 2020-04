Sondaggi: aumenta la fiducia nel Premier, gli italiani vogliono che sia Conte a gestire la fase due

22/04/2020 – Gli italiani stanno con il governo Conte e vorrebbero che fosse questo esecutivo a gestire la fase due dell’emergenza Coronavirus. Il sondaggio effettuato da Swg per il TgLa7 evidenzia il parere degli italiani sulla gestione della fase di ripartenza del Paese, che potrebbe iniziare dal 4 maggio. Per la ripresa economica, quindi, gli elettori vorrebbero che si continuasse con l’attuale governo: a ritenerlo è il 40% degli intervistati. Tra chi è più favorevole ci sono, ovviamente, gli elettori del Pd: l’80% vorrebbe che si continuasse con questo governo. Lo ritiene anche il 74% degli elettori del Movimento 5 Stelle, così come il 50% degli indecisi.

Solo un elettore su quattro vuole andare al voto

Solo il 25% degli elettori vuole andare a nuove elezioni per poi formare un nuovo governo. Tra questi, i più propensi a un nuovo voto sono quelli della Lega (63%) e quelli di Fratelli d’Italia e Forza Italia (60%). Il 17%, invece, crede che la soluzione migliore ora sia quella di formare un governo di unità nazionale per affrontare la fase due. Infine, non ha un’idea precisa e non si esprime quindi sul tema il 18% degli intervistati.

Secondo l’istituto Ixè Italia Viva scende all’1,9%. Continua la discesa del partito di Salvini che passa al 26,2%. Lievissima flessione anche per il Pd, al 22,6%. in crescita il M5s al 15,6%. Anche il sondaggista Fabrizio Masia conferma il premier al primo posto come gradimento fra i leader politici

Sondaggi elettorali, le intenzioni di voto

Per quanto riguarda le intenzioni di voto, la Lega rimane in testa ma continua a perdere consensi: con lo 0,2% in meno, si attesta al 29,5%. Leggermente in crescita il Pd (al 20%) e il Movimento 5 Stelle (14,4%). Mentre guadagna ben mezzo punto percentuale Fratelli d’Italia, al 13,3%. Guadagna lo 0,5% anche Forza Italia, ora al 5,8%. In leggero calo la Sinistra al 3,5%, mentre la decrescita è più evidente per Italia Viva: il partito di Matteo Renzi perde mezzo punto percentuale e si ferma al 3,1%. Più indietro troviamo Azione al 2,6%, +Europa al 2%, i Verdi all’1,9% e Cambiamo di Giovanni Toti all’1,3%. – [Fanpage.it/politica]

Covid-19, l’Oms lancia raccolta fondi

Si chiama Solidarity response fund. Come donare: Per donare al Solidarity Response Fund, potete andare sul sito http://who.int e cliccare sul bottone arancione “Donate” in cima alla pagina.

Oppure attraverso il canale Facebook.



