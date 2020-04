Tutti in piedi in Aula per il 25 aprile, tranne Lega e Fratelli d’Italia | VIDEO

25/04/2020 – Era già capitato con l’omaggio a Liliana Segre, ma la storia sembra non aver insegnato nulla e tende a ripetersi con una ciclicità alquanto sospetta. Oggi a Montecitorio, durante la discussione finale prima dell’approvazione del decreto Cura Italia, c’è stato un momento dedicato alle celebrazioni del 25 aprile, la festa della Liberazione. Dai banchi della maggioranza tutti i deputati si sono alzati in piedi per applaudire. Dall’altro lato dell’emiciclo, quelli di Lega e Fratelli d’Italia hanno ben pensato di rimanere seduti e non partecipare al momento.

Il tutto è stato immortalato in un video condiviso dalla deputata del Pd Patrizia Prestipino, che ha denunciato la destra che si è rifiutata di partecipare a questo momento che dovrebbe rappresentare l’unità di un Paese di fronte a un fatto storico che va ricordato come deciso per la storia del nostro Paese.

25 aprile, il mancato omaggio di Lega e Fratelli d’Italia

«Tutti i Deputati Pd e la maggioranza in piedi per celebrare la Festa della Liberazione. Con orgoglio e pathos. Ovviamente la destra seduta a protestare, come se la Festa della Liberazione dal nazifascismo non appartenesse anche a loro. Vergogna!». E nel video si mostra proprio l’atteggiamento dei deputati della destra italiana, Lega e Fratelli d’Italia, nella loro ferma convinzione di non partecipare al ricordo del 25 aprile, la Liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo. Il tutto all’interno di un’Aula di Parlamento della Repubblica Italiana dove la lotta al fascismo ha mosso i suoi passi nel secondo dopo guerra. – [FONTE]

Tutti i @Deputatipd e la maggioranza in piedi per celebrare la Festa della Liberazione. Con orgoglio e pathos. Ovviamente la destra seduta a protestare, come se la Festa della Liberazione dal nazifascismo non appartenesse anche a loro.

Vergogna! #festadellaliberazione pic.twitter.com/iSSDRM41cE — Patrizia Prestipino (@patriziaprestip) April 24, 2020

