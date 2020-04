Il leghista Sofo rincara la dose: “Feltri ha ragione, meridionali inferiori: strutturalmente, non culturalmente

25/04/2020 – Il 34enne parlamentare europeo Vincenzo Sofo, milanese nato da genitori calabresi, eletto a Bruxelles nella circoscrizione meridionale, afferma sulla sua pagina facebook: “Feltri ha ragione. I meridionali sono inferiori. Ad esempio non hanno autostrade. E non hanno treni ad alta velocità. E molti meno collegamenti aerei. Per non parlare dei collegamenti interni. Gli ospedali neanche li cito. Addirittura non hanno neppure il lavoro. Tutto ciò soprattutto perché non hanno avuto una classe politica degna. Ma non solo. Anche per dinamiche storiche profonde che oggi dimentichiamo. Ma tutto ciò non impedisce ai meridionali, quando escono dall’inferiorità strutturale (non culturale) delle loro regioni per raggiungere la normalità strutturale di altre regioni, di essere dei normali (o talvolta addirittura superiori) imprenditori, medici, ingegneri, avvocati, eccetera eccetera eccetera. Quindi, ripeto: evitiamo in questo momento di alimentare una stupida faida tra nord e sud perché per salvare l’Italia abbiamo bisogno di tutti”. Foto tratta dalla pagina facebook di Vincenzo Sofo.

Covid-19, l’Oms lancia raccolta fondi

Si chiama Solidarity response fund. Come donare: Per donare al Solidarity Response Fund, potete andare sul sito http://who.int e cliccare sul bottone arancione “Donate” in cima alla pagina.

Oppure attraverso il canale Facebook.



