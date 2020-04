Guccini ha rivisitato Bella Ciao: la Meloni ferocissima [Video]

26/04/2020 – In occasione della Festa della Liberazione, anche Francesco Guccini ha voluto omaggiare gli italiani con un contributo, ovviamente in musica. Il cantautore ha accennato attualizzandole alcune strofe di “Bella Ciao”, l’inno della Resistenza, individuando gli invasori in Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. In poco tempo è arrivata la replica della presidente di Fratelli d’Italia: “Dovrebbero appenderci a testa in giù?” chiede furiosa sui social.

Ferocissima e stracolma di bile si scaglia contro Guccini. Non aspettava altro che l’occasione giusta. Il motivo? Perché Guccini ha rivisitato Bella Ciao mettendocela dentro. Anzi, associando i fascisti ad alcuni suoi seguaci. E lei si è imbestialita. Imbestialita. No no, non ci sta. Perché evidentemente la Meloni non vuole passare per fascista. Ma figurarsi. E come darle torto? L’ha dimostrato bene ieri, quando alla Camera tutti i deputati si sono alzati ad applaudire per commemorare il 25 aprile. E i suoi sono rimasti seduti.L’ha dimostrato bene oggi, non spendendo una parola (una) sul 25 aprile, che è festa nazionale, riuscendo in questo a farsi battere persino da Salvini.

Lo dimostra bene il suo braccio destro e sodale Ignazio La Russa, che prima ha proposto di abolire la stretta di mano per tornare al saluto fascista per poi proporre di “cambiare” il 25 aprile perché “divisivo”. Lo dimostrano bene i suoi alleati internazionali come Orban, che chiudono i parlamenti e chiedono pieni poteri. Lo dimostrano i suoi dirigenti locali, che ogni tre per due organizzano cene in onore di Mussolini o vanno in giro gridando di “avere il diritto di dirsi fascisti”. Quindi la capiamo bene la Meloni. E non capiamo come Guccini possa così assurdamente aver accostato il suo partito al fascismo. Nella stessa maniera in cui non capiamo (davvero) come lei faccia a non perdere occasione per tacere per rispetto della sua stessa dignità. – [Post FB di Leonardo Cecchi]

