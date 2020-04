Vergognosa trasmissione da Gilletti a “Non è l’arena” , il sud ancora discriminato

27/04/2020 – Lo Scontro tra Annalisa Chirico e Luca Telese sul Sud, dopo le dichiarazioni di Vittorio Feltri, a «Non è l’Arena». Chirico ha sostenuto che «un popolo debole economicamente, rischia di essere moralmente inferiore», scatenando la reazione di Telese e del conduttore Massimo Giletti: «Non lo permetto», ha suscitato non poche polemiche.

E per rincarare la dose la stessa giornalista Annalisa Chirico ci va giù pesante anche sul discorso tenuto da Giuseppe Conte in occasione della Fase 2 per far fronte al coronavirus. La firma del Foglio senza peli sulla lingua dice quello che pensano tutti gli italiani: “Non ho capito: per il premier Conte la fase 2 è come la 1 ma con una motivazione in più sull’autocertificazione?

Stesse ricette per tutta l’Italia a fronte di abissali differenze regionali. Gli italiani hanno il diritto di tornare liberi”. Il premier nella sua conferenza stampa non ha cambiato una virgola rispetto al lockdown che l’Italia intera sta vivendo. Dal 4 maggio infatti i ristoranti e i locali saranno riaperti con la sola possibilità di lavorare d’asporto e domicilio. Guai ancora una volta agli assembramenti, le visite saranno concesse solo ai familiari più stretti. Insomma, nulla di nuovo sotto il sole.

