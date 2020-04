Coronavirus, corruzione negli appalti di sanificazione anti Covid nel Torinese: tre arresti

29/04/2020 – Una vasta operazione in questi giorni della Guardia di Finanza di Torino che sta eseguendo 3 ordinanze di custodia cautelare per corruzione legate all’aggiudicazione dei servizi di pulizie e sanificazione per l’emergenza “coronavirus”.

Corruzione. In epoca di coronavirus. Si parte da qui. II lavoro nel mirino del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria sono quelli di pulizie affidati dal Comune di Nichelino alla ditta pugliese “La lucentezza”. Ma non è tutto. Almeno a giudicare dalle perquisizioni avviate dai militari a Bari, Venezia e Torino.

Ma l’episodio messo nero su bianco nell’ordinanza di custodia cautelare è sempre lo stesso: una “mazzetta” da 8 mila euro fatta arrivare al funzionario comunale A. P. (già ai domiciliari da un mese) da M. V., socio con il fratello della ditta pugliese. Assieme a lui, sono stati arrestati F. C., l’ex dipendente incaricato di portare la “mazzetta” da Bari a Torino è bloccato in aeroporto per l’emergenza per il coronavirus; M. M. titolare di un’azienda di pulizie del Torinese che aveva anticipato i soldi per la “mazzetta”. Interrogato dalla procura, P. aveva sostenuto che quel denaro fosse un prestito, ma non ha saputo spiegare perché gli fosse stato recapitato in contanti e una scatola da scarpe, né tanto meno perché fosse stato utilizzato un intermediario. – [FONTE]

Covid-19, l'Oms lancia raccolta fondi

Si chiama Solidarity response fund. Come donare: Per donare al Solidarity Response Fund, potete andare sul sito http://who.int e cliccare sul bottone arancione “Donate” in cima alla pagina.

