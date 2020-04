Cassa integrazione, migliaia di domande ferme in Regione Lombardia

30/04/2020 – Siete a casa dal lavoro per l’emergenza coronavirus e state ancora aspettando i soldi della cassa integrazione? Chiedete a Regione Lombardia, in forte ritardo nel trasmettere le richieste all’INPS. “In Lombardia sono 40mila le richieste presentate dalle aziende per la cassa integrazione in deroga ma solo 765 sono state inviate all’INPS”. Lo denuncia il consigliere regionale PD Pietro Bussolati, che ha presentato un’interrogazione per il prossimo Consiglio Regionale del 4 maggio e che ha pubblicato sulla propria pagina Facebook la schermata del sito di Regione Lombardia.

“Basti pensare che il Lazio ne ha già inoltrate più di 30mila, la Campania 9mila, le regioni tutte insieme un totale di 71mila – spiega Bussolati – solo la Sicilia batte la Lombardia sui ritardi delle prime domande”. “Una situazione che pesa sulla vita dei lavoratori rimasti a casa per la crisi sanitaria e che dovranno aspettare ancora per ricevere i loro soldi”, conclude Bussolati. – [FONTE]



