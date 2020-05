Conte a gonfie vele. Stabile al 60% la fiducia nel premier. I due profeti delle Fake-News invece sono messi male

01/05/2020 – Continua la caduta libera della Lega nei sondaggi. Anche questa settimana, infatti, il partito di Matteo Salvini perde terreno: secondo la rilevazione condotta da Ixè per il programma della Rai Cartabianca il Carroccio è al 25,6%. La scorsa settimana era al 25,9. Più in generale dopo più di sei mesi di erosioni la Lega ha perso praticamente nove punti rispetto al 34% preso alle elezioni europee. Restando nell’area di centrodestra, mostra un calo anche Fratelli d’Italia che al 12%, mezzo punto in meno rispetto alla scorsa settimana ma quasi il doppio rispetto al voto per l’Europarlamento. Piccola ripresa per Forza Italia che passa dal 7,7 al 7,9%: il partito di Silvio Berlusconi ha comunque recuperato due punti in due mesi.

Nell’area di Governo, sono stabili i due principali partiti, col Pd al 22,9 e il M5S al 16,4, e questa settimana guadagna un punto Italia Viva: era all’1,9% ora è al 2,9%. La Sinistra è sempre avanti al partito dell’ex premier col 3,2%. Al momento, dunque, la maggioranza che sostiene l’esecutivo avrebbe lo stesso consenso dell’opposizione di centrodestra. Diversa la situazione sul fronte dei leader. Classifica sempre guidata dal premier Giuseppe Conte, stabile al 60% di fiducia. Segue con quasi la metà del consenso – il 35% – Giorgia Meloni.



Poi Matteo Salvini al 31%, Nicola Zingaretti al 28%, Luigi Di Maio al 26% e Silvio Berlusconi al 24%. Ultimo Matteo Renzi con 12 punti, 48 in meno del presidente del consiglio. Sia Salvini che Meloni, i volti dell’opposizione, hanno perso tra i due e i tre punti nelle ultime settimane. Conte, invece, ha guadagnato 21 punti durante l’emergenza. In precedenza il record risale al giuramento da premier del giugno 2018 col 48% del consenso. L’epidemia ha fatto crescere anche la fiducia del governo Conte 2, sostenuto da Pd e M5s: il 57% degli intervistati si fida dell’esecutivo, il 18 febbraio era solo il 35. – [FONTE]

