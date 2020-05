Dati al 30 aprile su Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario, richieste di pagamento SR41 e Cassa integrazione in deroga

02/05/2020 – I beneficiari complessivi di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario, al 30 aprile 2020, sono 8.013.994. Dei relativi benefici, 5.157.062 sono già stati anticipati dalle aziende con conguaglio INPS, e 2.856.932 sono a pagamento diretto, in corso di pagamento.

Scendendo nel dettaglio, le domande di Cassa integrazione ordinaria aziende pervenute, come da tabella 1, sono 361.400. Di queste 147.924 risultano essere con pagamento a conguaglio e 213.476 con pagamenti diretto, a oggi ne sono state autorizzate 295.000.

Il totale dei lavoratori beneficiari è 5.157.062. Di questi, 3.722.524 lavoratori hanno già ricevuto l'anticipo dalle aziende con conguaglio INPS e 1.434.538 hanno ricevuto il pagamento diretto da INPS.

Covid-19, l’Oms lancia raccolta fondi

Si chiama Solidarity response fund. Come donare: Per donare al Solidarity Response Fund, potete andare sul sito http://who.int e cliccare sul bottone arancione “Donate” in cima alla pagina.

