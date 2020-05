Parla l’avvocato Naso, colpo basso dal paladino dell’Antimafia: “Si è visto un tentativo di condizionare il ministro”.

06/05/2020 – “Certi magistrati scoprono l’autonomia e l’indipendenza della visione giurisdizionale solo quando gli fa comodo. Quando le decisioni non sono gradite, si può mettere in discussione tutto”. Non usa mezzi termini l’avvocato penalista Giosuè Naso nel commentare le accuse del pm Nino Di Matteo nei confronti del guardasigilli. In tv Di Matteo ha attaccato Bonafede per la sua mancata nomina al Dap a causa di presunte pressioni della mafia. Eppure il ministro non sembra aver fatto nulla per ingraziarsi i boss tanto che è ritenuto un “manettaro” e ha approvato la legge sullo stop alla prescrizione e quella che condanna lo scambio politico-mafioso.

Secondo lei la tesi di Di Matteo regge?

“Ma per carità, questa teoria non ha nessuna base. Bonafede è una specie di moderno Torquemada (il primo Grande inquisitore spagnolo, ndr) e semmai è vero l’opposto. Guardi questi sono espedienti per ricattare moralmente e intellettualmente la Giustizia. Tra l’altro Di Matteo non è nuovo a simili stratagemmi. Deve capire che una sortita di questo genere costringe il destinatario a fare quel che si pretende faccia”.

loading…





Com’è possibile che il magistrato, bandiera dell’Antimafia, si sia tenuto tutto dentro per ben due anni?

“Quando una professione si erge a missione etica e moralizzante allora c’è il rischio di trasformare quel anti qualcosa in una posizione di carattere strumentale. Sciacia parlava di professionisti dell’antimafia che erano pericolosi tanto quanto i mafiosi e mi sembra un concetto calzante. Sono dei fedayn, dei paladini di una missione religiosa e chi si dissocia dalle loro posizioni è un infedele da perseguire”. – [FONTE]

