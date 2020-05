Ennesima scoppola ai cittadini Lombardi, atteso per oggi il via libera dei Test sierologici ai privati e a pagamento

06/05/2020 – I medici e gli scienziati lo hanno sempre affermato: durante la fase 2 già in partenza da lunedì 4 maggio, sarà fondamentale la medicina del territorio, a partire dall’individuare chi ha sviluppato anticorpi al coronavirus e quindi evitare la diffusione del contagio considerando che potranno circolare più persone, per la maggior parte negative. E per questo motivo i test sierologici, ritenuti affidabili, sono attesi per dare una sorta di “patente di immunità”.

Di questo si parlerà mercoledì 6 maggio in Regione Lombardia quando dovrebbe arrivare il via libera ai test (anche quelli rapidi) richiesti anche dai privati e, pare, dai singoli cittadini attraverso laboratori individuati. La giunta regionale mercoledì darà l’ok alle aziende e imprese che torneranno a lavorare e potendo capire se i dipendenti possono tornare regolarmente a produrre.

Come detto, quindi, via libera ai prelievi del sangue e ai test rapidi che dovranno essere analizzati dai laboratori accreditati. E anche, come sembra, per i cittadini che potranno prenotare il test e il cui costo massimo non è stato fissato.

Nel caso di soggetti sospetti che potrebbero risultati positivi, questi devono contattare il medico di base e quindi l’Ats per metterli in coda alle persone da sottoporre al tampone. Sul fronte dei test sierologici, anche la Valcamonica si sta muovendo raccogliendo le prenotazioni dei soggetti interessati e per un costo di 20 euro a persona. Ad occuparsi sarà la clinica Santa Sofia di Verona. – [FONTE]

