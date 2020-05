Anche al Sud , in Campania la Sanità nasconde i suoi errori

13/05/2020 – Ciarambino PORTAVOCE ALLA REGIONE CAMPANIA PER IL M5S: “La Regione Campania e la direzione del Cardarelli chiedono la rettifica dell’articolo di Fanpage in cui si denuncia il sovraffollamento dell’area di emergenza urgenza del Cardarelli, al punto di non poter accettare più ricoveri. Ma rettifica di cosa? Quello che vedete qui sotto è un fax inviato alle 14.50 dell’11 maggio in cui il responsabile dell’Emergency management e del Bed management del Cardarelli scrive al 118 di Napoli chiedendo di non portare più pazienti al pronto soccorso del Cardarelli che è già saturo, al punto che non c’è più possibilità di sbarellare i pazienti dalle ambulanze, e di portarli in altri ospedali. Io non ho più parole per commentare lo show perenne sulla pelle della gente. VERGOGNA!:

