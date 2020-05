La Lega perde ancora terreno, stabile il gradimento di Conte e del governo

13/05/2020 – E’ quanto emerge dall’ultimo sondaggio dell’Istituto Ixè su intenzioni di voto e fase 2. Prosegue anche questa settimana, seppure meno accentuato, il calo della Lega, che scende al 24,6%. Non riduce, però, le distanze il PD, che perde lo 0,9%, arretrando al 22%. Consolidano il proprio consenso il Movimento 5 Stelle (16,9%) e, soprattutto, Fratelli d’Italia (14,2%). I livelli di fiducia nei politici vedono una tendenziale conferma del quadro della scorsa settimana: Conte in testa (59%), Meloni la prima inseguitrice (34%) e gli altri indietro. Nell’attuale situazione, il governo conferma ancora il buon gradimento (58%), largamente associato all’apprezzamento della gestione dell’emergenza sanitaria, per cui si registrano tra i cittadini segnali di sollievo sul versante sanitario.

Rispetto alla fase 2, domina ancora tra i cittadini un atteggiamento di prudenza: per il 62% una corretta gestione richiede controlli severi da parte delle forze dell’ordine e non è sufficiente affidarsi al buonsenso dei singoli. Rispetto alle richieste di anticipare le aperture avanzate da alcune Regioni, poi, la maggioranza degli italiani si schiera col governo, sostenendo l’opportunità di attendere un’altra settimana prima di decidere le riaperture differenziate. Ad una minore preoccupazione sul fronte sanitario corrisponde, però, una crescente preoccupazione per le conseguenze economiche: il 44% degli intervistati dichiara di temere, per sé o per i familiari, la perdita del posto di lavoro.



Per quanto riguarda i livelli di fiducia nei politici, il quadro è tendenzialmente confermato rispetto alla scorsa settimana. Se il premier Conte è saldamente in testa con il 59 per cento dei consensi, dietro si confermano Giorgia Meloni (che però perde 1 punto dal 35 al 34%) e Matteo Salvini (- 2 punti, dal 31 al 29 per cento). A seguire: Nicola Zingaretti al 28% stabile, Luigi Di Maio in crescita di 1 punto al 27% e Silvio Berlusconi che sale dal 22 al 23%. Ultimo, stabile all’11 per cento, Matteo Renzi. – [ADNOKRONOS]

