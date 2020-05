Basilicata. Petrolio e Mafia, manette per gestore del personale di Tempa Rossa

15/05/2020 – Dovevano pagargli una sorta di messa a posto. Per i pm della Dda di Potenza, il cinquantaduenne V. P. avrebbe imposto il pizzo ai lavoratori impegnati nei cantieri di Tempa Rossa a Corleto Perticara, in Basilicata. Ormai da anni, sarebbe stato impegnato nel reclutare operai, anche a tempo determinato, da impiegare nei cantieri del complesso produttivo della Total. Dovevano pagare per lavorare e il P. avrebbe fatto leva sulla sua presunta vicinanza al gruppo della “stidda”. E’ attualmente ai domiciliari e gli investigatori hanno sequestrato una somma di circa 62 mila euro. I pm lucani sono convinti che il gelese avesse ormai imposto le proprie regole.

Perquisizioni sono state effettuate negli uffici di un’azienda, con sede legale a San Donato Milanese. Gli inquirenti sono entrati inoltre nell’abitazione di un cittadino albanese, che risiede in provincia di Brescia. In passato, P. è stato coinvolto in altre indagini antimafia e adesso dovrà rispondere alle pesanti accuse. Oltre all’estorsione, viene contestata la disponibilità di armi. L’indagato rivestiva il ruolo di addetto al personale in una delle aziende del cantiere lucano. Gli operai, molti a loro volta gelesi, avrebbero dovuto versare una quota mensile del loro stipendio.

