“Torneremo ad abbracciarci”, Idolo per l’emergenza Covid19 anche in Olanda, striscione con parole del Premier Conte

15/05/2020 – “Torneremo ad abbracciarci”. È stato uno dei cavalli di battaglia di Giuseppe Conte nella fase del lockdown e adesso è diventato una frase di culto in Olanda. Sì, proprio nel Paese del Nord Europa che più ci ha osteggiato nella trattativa con l’Ue per gli aiuti economici. Sembra quasi surreale, ma è tutto vero: nelle strade di Delft, la cittadina circondata da canali nella parte occidentale dei Paesi Bassi, risuonano le parole del premier italiano. È infatti stato affisso uno striscione in pieno centro che traduce in olandese la frase di Conte: “Manteniamo le distanze oggi per tornare ad abbracciarci più forte domani”, con tanto di firma dell’avvocato e l’hashtag #corona.

“Mi hanno spiegato che un gruppo di negozianti ha messo su questa iniziativa di slogan per sensibilizzare le persone a stare a casa – ha dichiarato Giulia Reggiani, ricercatrice all’Università di Delft e autrice dello scatto, all’Adnkronos – tutto è nato dalla frase di Conte, quella ritratta nella foto”.

In una strada del centro è stato infatti affisso uno striscione con le parole del presidente del Consiglio, che campeggiano sul muro di un albergo, l’hotel Emauspoort, rigorosamente in lingua olandese: ‘Laten we vandaag op afstand blijven om elkaar morgen nog sterker te omarmen samen kunnen wij dit’, ovvero manteniamo le distanze oggi per tornare ad abbracciarci più forte domani. Sotto la firma del premier italiano e l’hashtag #corona.



“Passeggiavo per il centro di Delft quando ho notato l’enorme banner – racconta all’Adnkronos Giulia Reggiani, ingegnere e ora ricercatrice all’Università di Delft, autrice dello scatto – Stupita di vedere il nome di ‘Giuseppe Conte’ proprio qui a Delft, ho chiesto subito al proprietario dell’hotel il significato del banner e perché proprio una citazione di Conte. Mi ha spiegato che un gruppo di negozianti ha messo su questa iniziativa di slogan per sensibilizzare le persone a stare a casa. Tutto e’ nato dalla frase di Conte, quella ritratta nella foto. L’albergatore mi ha spiegato che ora anche altri banner con frasi significative su come affrontare il Covid-19 stanno circolando per la città. Questi striscioni ruotano tra i diversi negozi di Delft, in modo da poter fare tappa in posti tipici della città”. – [ADNOKRONOS]

