Sindaco risponde per le rime a Porro: “E’ arrogante e non conosce le cose

16/05/2020 – Nella sua trasmissione Nicola Porro aveva attaccato pesantemente, in tono offensivo e sul personale il primo cittadino per aver emesso una ordinanza in cui è consentito giocare a tennis solo ai residente. Il sindaco Murzi gli ha risposto senza mezzi termini. E’ iniziato così, a sorpresa, ieri sera il consueto video di aggiornamento sulla situazione covid del sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi: uno sfogo e una risposta per le rime e, c’è da dire, meritata, al giornalista di Mediaset.

loading…





Nella sua trasmissione Nicola Porro aveva attaccato pesantemente, in tono offensivo e sul personale il primo cittadino per aver emesso una ordinanza in cui è consentito giocare a tennis solo ai residente. Un’assurdità, secondo Porro, per un paese che vive di turismo.Peccato che, per decreto, gli spostamenti tra le regioni siano ancora vietati e che, dunque – fa notare il sindaco – l’ordinanza è congrua con le disposizioni governative. Murzi, giustamente, non ha incassato le offese. Al contrario. Con fermezza, ma senza risparmiarsi nel dire quello che pensa, il sindaco, nonché medico ed ex primario, ha letteralmente smontato il giornalista definendolo arrogante e populista.

CONTINUA A LEGGERE >>







Dal momento che sei qui….

… abbiamo un piccolo favore da chiedere.

Scegliere di mantenere gratuito l’accesso a un SITO di informazioni come Lonesto.it significa dover contare anche sulla pubblicità: questa è la ragione per cui vedi tanti annunci. Se vuoi contribuire a migliorare il nostro giornale, basta davvero poco. Quindi Se tu e tutti coloro che stanno leggendo questo avviso donaste 5€, potremmo permetterci di far crescere lonesto.it negli anni a venire senza pubblicità.

Se segui Lonesto.it

fai una donazione!

Grazie al tuo contributo, ci aiuterai

a mantenere la nostra indipendenza

Dona oggi, e rimani informato anche domani.

(Donazione Minima 5€):