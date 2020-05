Intimidazione della casta”: gli ex parlamentari contro il governo per reintrodurre i vitalizi

16/05/2020 – Vitalizi, gli ex parlamentari tornano a chiedere i soldi. Il M5S all’attacco: “Vergognoso in emergenza Covid”Vitalizi, gli ex parlamentari tornano a chiedere i soldi. I 5s all’attacco: “Vergognoso in emergenza Covid”. Lettera di diffida all’ufficio di presidenza della Camera: “Rivedere un taglio sproporzionato agli assegni”. Il deputato Iovino: “Intimidazione della casta”.

Gli ex parlamentari battono cassa alla Camera: vogliono che venga ridotto il taglio ai vitalizi e inviano una diffida all’ufficio di presidenza di Montecitorio. Un atto trasmesso in piena emergenza Covid che spinge il deputato grillino Luigi Iovino a parlare di “vera e propria intimidazione”: “Ma vi rendete conto? In un periodo come quello che stiamo vivendo ecco cosa pensa la casta. Pensa ai propri vitalizi”.

La lettera è stata inviata dall’associazione degli ex parlamentari, che contesta la riduzione degli assegni decisa dai vertici di Camera e Senato. Nello specifico vengono diffidati il presidente di Montecitorio Roberto Fico e ciascuno dei componenti dell’ufficio di presidenza, “responsabili a titolo solidale e personale, a provvedere, in un termine congruo, alla rideterminazione degli assegni vitalizi colpiti dalla delibera n.14/2018”.



L’associazione contesta la decisione presa ad aprile dal consiglio di giurisdizione della Camera, che ha sostanzialmente riconosciuto l’eccessivo peso dei tagli solo per chi non ha altro reddito ed è affetto da gravi malattie, e invita Montecitorio a rendere più soft le riduzioni degli assegni di tutti gli ex parlamentari: l’entità media di ogni taglio è del 42 per cento. Sono 1.398 i ricorsi presentati alla Camera.

L’associazione chiede che agli ex eletti alla Camera e al Senato vengano applicate le stesse decurtazioni previste per le cosiddette pensioni d’oro nel comparto pubblico e privato: una riduzione che va dal 10 al 40 per cento. “Non vogliamo essere penalizzati rispetto a qualunque altra categoria di cittadini”. [Continua su Repubblica.it]

