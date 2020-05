Fontana alza la voce: “C’è un clima Anti-Lombardo, nonostante i risultati eccellenti”

17/05/2020 – Attilio Fontana, Governatore della Lombardia, in una’intervista ad Il Giornale ha riferito quanto segue: “Il clima non è quello giusto, dovrebbe esserci per rispetto dei ripetuti inviti del presidente della Repubblica. È conseguenza di quel clima. Se queste cose vengono dette dai giornali o nelle istituzioni, il clima non può che peggiorare. Questo attacco ha natura politica. Non mi sembra che ci siano dubbi: le accuse sono infondate o fondate su menzogne. Tutto viene visto in modo negativo. Ma vorrei sottolineare che alla fine questo clima si riversa contro la Lombardia. Il governo e la sinistra hanno usato molte energie per criticarci piuttosto che per sostenerla”.

Fontana prosegue: “In alcune zone il virus circolava da parecchio, qualcuno dice da metà gennaio. Poi si è diffuso perché c’è una grande densità, mobilità. Ma una considerazione smonta ogni polemica: la provincia più colpita è Piacenza, in Emilia. Le nostre scelte hanno dato risultati eccellenti. L’indice di diffusione del virus oggi è tra i migliori. Noi ci siamo trovati ad affrontare una situazione che non trova paragoni, se non a Madrid, a New York. I medici raccontano che arrivavano 50-60-80 persone che non respiravano più”.

