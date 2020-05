Bagarre alla Camera, Ricciardi (M5s) attacca la Lombardia e la Lega risponde. Fico sospende la seduta Video

21/05/2020 – Nella mattinata di oggi, giovedì 21 maggio, è scoppiata la bagarre alla Camera dei deputati. E’ accaduto durante l’intervento di Riccardo Ricciardi (M5s), che ha attaccato la Lombardia: “Chi critica Conte propone il modello Lombardia, un ospedale da 21 mln per 25 pazienti, ecco come sono stati spesi i soldi delle tasse e dei cittadini”. Dai banchi della Lega si è alzato subito un coro di critiche e alcuni slogan offensivi verso il deputato M5s chiamato “buffone”. Il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, ha dovuto sospendere la seduta come si vede in questo video. Lo ha fatto dopo alcuni, inutili, richiami all’ordine in Aula.

A innescare le polemiche l’intervento di Riccardo Ricciardi (M5s), che ha attaccato la Regione Lombardia per la gestione dell’emergenza: “Chi critica Conte propone il modello Lombardia, un ospedale da 21milioni di euro per 25 pazienti, ecco come sono stati spesi i soldi delle tasse e dei cittadini”. Dai banchi della Lega si è alzato subito un coro di critiche e alcuni slogan offensivi verso il deputato M5s (“Buffone” gli hanno urlato alcuni parlamentari del Carroccio). A farne le spese anche uno dei microfoni posti sugli scranni dei parlamentari, rotto da un pugno scagliato da un deputato lombardo che -raccontano alcuni esponenti del Movimento cinque stelle- assieme ai colleghi, ha abbandonato le postazioni riservate alla Lega per dirigersi verso il centro dell’emiciclo, dove Ricciardi stava parlando.



Ricciardi (M5S) accende gli animi

Il deputato grillino Ricciardi assume da subito un tono estremamente polemico e sui banchi i colleghi faticano a rimanere calmi. Il clou però si è raggiunto che quando Ricciardi ha attaccato frontalmente la Lega e la Lombardia con la “scusa” di difendere Conte dalle accuse dell’opposizione: «Chi l’attacca Presidente cita il modello Lombardia come migliore, basta solo questo.. Conte doveva fare come Gallera, puntualissimo e con l’ardire di dire che facevano meglio della Cina». “Formigoni ha dato il via al disastro della Sanità affidando tutto alla Sanità privata” dice Ricciardi “il caos di oggi nasce da quella gestione”.

