Violentò 17 bambini: tornato a dire messa e a guidare bambini nel cammino della comunione.

05/06/2020 – Ora il sacerdote maltese don Felix Cini, dopo aver scontato una pena detentiva sospesa di due anni e sei mesi, è tornato a celebrare messa. La curia maltese ha riferito a un sito web locale che Cini si troverebbe attualmente a Malta per assistere la madre malata, come chiesto da lui stesso alla sua diocesi di riferimento, quella di Grosseto. Tuttavia, è stato riferito che la congregazione vedrebbe Cini come un sacerdote a tempo pieno, e non limitato a ruoli minori. Il prete è stato avvistato anche in una processione per la celebrazione della Pentecoste, dove ha guidato un numero di bambini piccoli per la loro comunione.

loading…





ERA STATO CONDANNATO IN ITALIA PER ABUSI E MOLESTIE NEI CONFRONTI 17 BAMBINI DI ETÀ COMPRESA TRA 10 E 14 ANNI E IL POSSESSO DI FILMATI PEDOPORNOGRAFICI.

– [Fonte]

CONTINUA A LEGGERE >>

VIDEO CORRELATI:







Dal momento che sei qui….

… abbiamo un piccolo favore da chiedere.

Scegliere di mantenere gratuito l’accesso a un SITO di informazioni come Lonesto.it significa dover contare anche sulla pubblicità: questa è la ragione per cui vedi tanti annunci. Se vuoi contribuire a migliorare il nostro giornale, basta davvero poco. Quindi Se tu e tutti coloro che stanno leggendo questo avviso donaste 5€, potremmo permetterci di far crescere lonesto.it negli anni a venire senza pubblicità.

Se segui Lonesto.it

fai una donazione!

Grazie al tuo contributo, ci aiuterai

a mantenere la nostra indipendenza

Dona oggi, e rimani informato anche domani.

(Donazione Minima 5€):