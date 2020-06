Il sondaggio: Conte leader più amato, sale gradimento governo

07/06/2020 – Il premier Giuseppe Conte resta ampiamente il leader politico più apprezzato dall’inizio dell’emergenza sanitaria in atto. E sale anche il gradimento degli italiani nel suo governo, attestandosi al 58% (+3). A sostenerlo è l’ultimo ‘cruscotto’ settimanale di Ipsos, che monitora l’indice di gradimento dei principali esponenti politici. Il presidente del Consiglio ‘svetta’ su tutti gli altri leader con 63 punti percentuali – guadagnandone 3 rispetto a settimana scorsa – dietro di lei Giorgia Meloni e Roberto Speranza, ma fermi al 36%. Seguono Matteo Salvini, al 34%, quindi Dario Franceschini (33%) e Luigi Di Maio (26%).

Dietro di loro, la pasionaria renziana Teresa Bellanova (26%), Nicola Zingaretti e Silvio Berlusconi (24%), Alfonso Bonafede (22%), Vito Crimi (21%), Matteo Renzi (13%). Sul fronte dei partiti, la Lega continua ad essere davanti a tutti – al 24,2% -, seguono il Partito Democratico (21,8%), Fdi (16,9%), M5S (16,2%), Fi (7), Iv (2,6%). – [Adnokronos]

