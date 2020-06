Napoli, Operazione Antemio. Camorra & Politica: 59 arresti. Colpiti tre clan, le loro attenzioni sul Voto

09/06/2020 – I carabinieri del Ros stanno eseguendo una misura cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura distrettuale, a carico di 59 indagati accusati di numerosi reati, tra i quali associazione mafiosa, concorso esterno, corruzione elettorale, estorsione e turbata libertà degli incanti. L’operazione colpisce i clan «Puca», «Verde» e «Ranucci» operanti a Sant’antimo (Napoli) e comuni limitrofi, svelando – secondo gli investigatori – una fitta rete di ‘cointeressenzè sia in ambito politico sia imprenditoriale. Contestualmente è in fase di notifica anche un sequestro di beni per un valore di oltre 80 milioni di euro.

loading…





I clan, operanti a Sant’Antimo, hanno contro di loro diverse accuse tra le quali: associazione mafiosa, concorso esterno, corruzione elettorale, estorsione e turbata libertà degli incanti. Attivi anche nei comuni limitrofi, a Sant’Antimo avrebbero hanno messo in piedi una “una fitta rete di cointeressenze sia in ambito politico sia imprenditoriale”.

L’operazione che prende il nome di “Antemio” sarà illustrata stamattina alle ore 11.00 in un incontro con i giornalisti presso la procura di Napoli. Prenderanno parte a quest’ultimo il procuratore di Napoli, Giovanni Melillo, e il comandante del Ros, generale Pasquale Angelosanto. Un altro passo contro la lotta alla criminalità organizzata è stato compiuto. Ci saranno tutti gli aggiornamenti nel corso delle prossime ore.

CONTINUA A LEGGERE >>







Dal momento che sei qui….

… abbiamo un piccolo favore da chiedere.

Scegliere di mantenere gratuito l’accesso a un SITO di informazioni come Lonesto.it significa dover contare anche sulla pubblicità: questa è la ragione per cui vedi tanti annunci. Se vuoi contribuire a migliorare il nostro giornale, basta davvero poco. Quindi Se tu e tutti coloro che stanno leggendo questo avviso donaste 5€, potremmo permetterci di far crescere lonesto.it negli anni a venire senza pubblicità.

Se segui Lonesto.it

fai una donazione!

Grazie al tuo contributo, ci aiuterai

a mantenere la nostra indipendenza

Dona oggi, e rimani informato anche domani.

(Donazione Minima 5€):