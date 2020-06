Regionarie Campania: oggi si vota per il candidato presidente

Nella giornata di oggi mercoledì 10 giugno 2020, a partire dalle ore 12 fino alle ore 12 di giovedì 11 giugno gli iscritti a Rousseau abilitati al voto e residenti nella regione Campania sono chiamati a votare per scegliere il candidato alla presidenza per il MoVimento 5 Stelle per le prossime elezioni regionali.

Partecipano alla votazione i candidati che, a seguito della votazione del 20 febbraio 2020, comporranno la lista elettorale in Regione Campania del MoVimento 5 Stelle e che hanno dato la loro disponibilità a diventare candidati alla Presidenza.

Tra i nomi dei candidati spicca la capogruppo in Consiglio regionale Valeria Ciarambino, che ha ricoperto il ruolo di frontrunner anche nel 2015, raccogliendo 420.839 voti, pari al 17,53 per cento, finendo quindi al terzo posto dopo il presidente eletto Vincenzo De Luca (centrosinistra) e Stefano Caldoro (centrodestra). Ciarambino, in un video su Facebook, ha ricordato la sua disponibilità a “fare un passo di lato” per favorire la candidatura del ministro dell’Ambiente Sergio Costa per “non riconsegnare la Campania nelle mani di chi l’aveva amministrata male, malissimo”.

loading…





Candidatura poi tramontata perché i potenziali alleati di centrosinistra “sono tornati a giurare fedeltà a De Luca”. Ora quindi “non è più tempo di passi di lato ma solo di passi avanti”, ha spiegato Ciarambino annunciando la sua candidatura.

I nomi dei candidati sono consultabili QUI.

Si precisa che potranno votare solo gli iscritti da almeno sei mesi, con documento certificato e residenti in Campania. Ciascun iscritto può verificare il proprio stato di iscrizione facendo login e controllando il bollino colorato accanto al nome (in alto a destra): se il bollino è verde l’utente è certificato e abilitato al voto.

Tutti coloro che avessero bisogno di supporto possono consultare la pagina delle FAQ su Rousseau o scrivere sulla pagina Facebook.

CONTINUA A LEGGERE >>







Dal momento che sei qui….

… abbiamo un piccolo favore da chiedere.

Scegliere di mantenere gratuito l’accesso a un SITO di informazioni come Lonesto.it significa dover contare anche sulla pubblicità: questa è la ragione per cui vedi tanti annunci. Se vuoi contribuire a migliorare il nostro giornale, basta davvero poco. Quindi Se tu e tutti coloro che stanno leggendo questo avviso donaste 5€, potremmo permetterci di far crescere lonesto.it negli anni a venire senza pubblicità.

Se segui Lonesto.it

fai una donazione!

Grazie al tuo contributo, ci aiuterai

a mantenere la nostra indipendenza

Dona oggi, e rimani informato anche domani.

(Donazione Minima 5€):