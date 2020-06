Minacce social contro Di Maio: “Ti vogliamo morto come tutti i napoletani”

12/06/2020 – Un’escalation di minacce e insulti. Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è diventato il bersaglio di attacchi sui social in queste ore. Su un account anonimo registrato come “Carla” si legge: “Ti vogliamo morto” con il tag @luigidimaio. E poi: ‘”Ti vogliamo morto insieme a tutti i napoletani”, “Dovete morire”. L’ennesima conferma di una deriva di odio sui social che ha ripreso forza dopo i mesi di emergenza sanitaria per il coronavirus.

Al ministro arrivano attestati di solidarietà da tutto il Movimento. “Purtroppo il clima d’odio alimentato ad arte contro alcuni membri del Governo è diventato insostenibile. Spero che la polizia postale riesca a ripulire la nostra società da questa feccia che la inquina”, dice il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano. Solidarietà anche da Alessandro Di Battista.

A lui, e ai napoletani finiti nel mirino dei violenti attacchi, va tutta la mia vicinanza”, scrive su Twitter la vice presidente del Senato Paola Taverna.

“Il Paese ha bisogno più che mai di unità”, dice la ministra della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone. E stamattina alla Camera la solidarietà è arrivata da tutti i gruppi parlamentari. Simone Baldelli, di Forza Italia, ha però sottolineato che in passato “sul clima d’odio è stato costruito il consenso”. Considerazioni alle quali si è unito anche Francesco Lollobrigida di Fratelli d’Italia. Emanuele Fiano, del Pd, dice: “Denunciamo il clima di odio sui social e ci auguriamo che i responsabili delle minacce verso chiunque rivolte siano individuati e consegnati alla giustizia”. E Italia viva con Camillo D’Alessandro: “Questo clima di odio è intollerabile, la politica faccia fronte comune”.

Tante le dichiarazioni anche da parte dei ministri. “Minacce inaccettabili”, twitta il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. “Parole spregevoli e razziste”, dice la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli.

Marialuisa Faro: La violenza che si sta scatenando sui social nei confronti Di Luigi Di Maio è davvero inaudita: insulti e minacce inaccettabili verso il nostro ministro degli Esteri nei confronti del quale esprimo piena solidarietà.

👉🏻 E’ legittimo avere idee diverse o non condividere una visione politica. In nessun caso, pero’, e’ tollerabile una campagna d’odio nei confronti di una persona che arriva addirittura ad essere minacciata di morte.

Un attacco esteso anche ai napoletani con gravissimo atteggiamento discriminatorio!

✔️Noi siamo sempre al fianco Di Luigi Di Maio, politicamente e umanamente, nel contrastare comportamenti squallidi come questi che sta subendo.

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio durante il Question Time in Aula alla Camera dei Deputati. “Ringrazio l’Aula per le manifestazioni di solidarietà di oggi”. Così il ministro rivolgendosi ai deputati in Aula i quali gli hanno espresso la loro vicinanza per gli attacchi ricevuti sul web.

