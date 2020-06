La Lega cambia direttore generale alla Sanità in Lombardia. Arriva Trivelli, indagato e condannato per Bancarotta fraudolenta

12/06/2020 – Sarà Marco Trivelli il nuovo direttore generale della Sanità in Lombardia. La decisione è stata presa dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana (Lega). Scrive il Corriere della Sera: “Luigi Cajazzo, 51 anni, l’ex poliziotto della Mobile di Lecco seduto sulla poltrona di direttore generale dal maggio 2018, viene spostato. È una decisione che segna la volontà di un cambio di passo nella regione più colpita dal Covid-19 (e dalle polemiche). Al timone arriva Marco Trivelli, 56 anni, manager storico della Sanità lombarda, con esperienza in grandi ospedali come il Niguarda di Milano e dal 2018 i Civili di Brescia. È un volto della scuola ciellina cresciuta nel ventennio di Roberto Formigoni e del dg Carlo Lucchina”.

La condanna dove è coinvolto Marco TRIVELLI,

Fallimento Spip, si chiude temporaneamente con una condanna e due assoluzioni decise dal giudice al termine del rito abbreviato la vicenda giudiziaria che vedeva tre ex amministratori accusati di bancarotta fraudolenta.

Uno degli imputati era l’ex Vicesindaco del Comune di Parma P. B., condannato a due anni di reclusione (pena sospesa, derivante dallo sconto di un terzo dovuto al rito abbreviato) e a una provvisionale di 100mila euro in favore della parte civile Spip; A. C., ex Presidente di Stt, è stato invece assolto per non avere commesso il fatto, così come è stato assolto Carlo Frateschi, ex Direttore generale del Comune.

La vicenda giudiziaria è chiusa solo temporaneamente, in quanto gli avvocati dell’ex Vicesindaco hanno annunciato il ricorso in Appello. Il giudice ha inoltre dato il via libera alla richiesta di patteggiamento avanzata dall’ex direttore generale di Spip Pietro Gandolfi (2 anni, pena sospesa) e per gli ex consiglieri di amministrazione M. Trivelli, F. P. e R. B. (un anno e 6 mesi ciascuno, pena sospesa). Rinviati invece a giudizio altri tre membri del Cda: C. B., M. M. e N. M..

