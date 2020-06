Miley Cyrus scrive a Conte: unisciti al “Global goal: Unite for future’ contro il coronavirus”

14/06/2020 – Alla popstar americana ha subito risposto il premier: “L’Italia c’è, insieme ce la faremo”

Un po’ di colore in giornate lugubri e piene di incertezze: c’è stato uno scambio di messaggi su Twitter tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e la popstar americana Miley Cyrus.

“L’Italia si unisca alla campagna internazionale ‘Global goal: Unite for future’ contro il coronavirus”, è stato l’appello lanciato al presidente Conte e ad altri leader europei da Miley Cyrus.

Da Roma è arrivata la risposta: “L’Italia c’è, insieme ce la faremo”. ”L’Italia e il mondo sono uniti nella solidarietà con i Black Lives Matter negli Usa. Noi dobbiamo restare uniti per affrontare il Covid-19 e il suo impatto sproporzionato sulle comunità emarginate, soprattutto quelle di colore.

Ti unisci a noi, Giuseppe Conte? #globalgoalunite”, aveva scritto la popstar indirizzando il suo tweet al premier italiano e replicando lo stesso appello ad altri leader Ue come lo spagnolo Pedro Sanchez.

“L’Italia è stata in prima linea nella battaglia contro il Covid-19 ed è impegnata nell’Act-Accelerator per assicurare un accesso universale e equo ai vaccini e alle cure. La cooperazione internazionale e la solidarietà sono le chiavi per avere successo. Insieme ce la faremo”, è stata la replica di Conte.

Grazie mille ! Looking forward to new funding commitments on June 27 needed to provide access to treatments & a vaccine for everyone, everywhere. #GlobalGoalUnite https://t.co/aLjii17ymo — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) June 13, 2020

