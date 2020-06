L’altra sede abusiva di Casapound: da 13 anni in un palazzo dell’Inps. Per feste e apericene

15/06/2020 – Nessuna “emergenza abitativa” da queste parti. Neanche una famiglia sotto sfratto da mostrare alle telecamere come scusa per una occupazione abusiva. Solo fascismo, concerti, apericena, un bar e tanta nostalgia per il ventennio che fu. L’insegna è pretenziosa, “Circolo futurista”, scimmiotta il movimento di Marinetti ed è l’avamposto di Casapound nella zona est di Roma, poco distante dallo scalo di San Lorenzo, nel quartiere di Casal Bertone. Abusivo, da almeno 13 anni. I locali appartengono all’Inps – che a Roma possiede centinaia di palazzi di edilizia popolare – e sono affidati dal 2015 alla holding Romeo, specializzata in gestioni immobiliari. È lo stesso ente pubblico che nella zona popolare della Magliana ha minacciato di sfratto famiglie in difficoltà economica, ma che con la principale sede – dopo via Napoleone III – del movimento neofascista nella capitale non è in grado di mostrare i muscoli.

I locali, di tipo commerciale, sono utilizzati dal 2007, ma solo nel novembre del 2019 la Romeo, per conto dell’Inps, ha presentato un esposto alla Procura di Roma per occupazione abusiva. “Contro ignoti”, sostiene l’Istituto di previdenza. La scelta della data non è casuale: appena un mese dopo l’immobile è stato messo in vendita. Senza successo, l’asta del febbraio scorso è andata deserta. – [Inchiesta di l’espresso continua]

